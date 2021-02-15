九龍城重建在即　團體倡市建局、房協換地　原區安置「小泰國」

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-15 18:21

九龍城有不少泰裔住戶和商舖，市建局於2019年2月公布九龍城啟德道／沙浦道重建項目，一向有「小泰國」之稱的九龍城恐變天。 九龍城重建關注組今日（15日）建議，市建局可利用土瓜灣一帶的重建地盤，換取房協啟德發展區的一幅地皮，以及政府在土瓜灣污水處理廠旁的官地。屆時啟德的地皮，可原區安置九龍城重建的居民及商戶，而污水廠旁的官地則可安置土瓜灣及九龍城的車房業店舖。 關注組認為，方案可讓居民和各行各業可原區安置或復業，讓合資格的住戶及小商戶安置到啟德發展區，同時興建公屋的規模，亦可較房協原本的計劃多1,500伙。

市區重建局九龍城啟德道/沙浦道項目，涉及460個業權。（資料圖片／洪業銘攝）

九龍城重建關注組由街坊自發組成。關注組表示，區內不少街坊希望留在九龍城，故提出「九龍城重建原區安置方案」，以讓居民和各行各業可原區安置或復業，保持「小泰國」的地區特色和社區網絡。

市建局土瓜灣重建區群 可換取房協啟德地

九龍城重建關注組建議，市建局的土瓜灣重建區群（KC-009-013），可以換取房協的啟德2B1用地。換地後，市建局可建兩幢安置大廈，以安置九龍城區的重建居民。此外，政府可按已批出的規劃准許建設商場和街舖，以安置九龍城的重建商戶。

政府早前宣布將啟德2B區1號用地撥予房協，關注組建議房協可與市建局換地。（資料圖片）

與政府交換臨時用地安置車房

關注組又提議，市建局的榮光街／崇安街發展項目重建地盤(KC-014)，可與政府交換土瓜灣污水處理廠旁臨時用地。交換後，市建局可在該地興建一楝8層建築，安置現存及將來的土瓜灣及九龍城的車房業及工程相關的店舖，同時亦可出租作為臨時停車場。

換地後可建逾3000伙公屋

關注組指，在此方案中， 換地後的土瓜灣KC-009至014土地可以興建出租公屋。關注組又說，方案涉及2.17公頃用地，以九龍市區地積比率計算，料可建約3,300伙公屋，比起房協的原定計劃多1,500伙。

專家：重建要注意人的需要

時事評論員梁啟智指，「小泰國」涉及社區網絡和人倫關係，認為原區安置可以處理這些問題，並希望相關部門可以善用新發展區作原區安置。中大地理及資源管理學系教授伍美琴亦指，重建不應只關注樓宇，更要注意「人的需要及幸福感」，對於有人情味和特色的社區，建議當局一定要與民共議，達到多贏局面。