確診大廈食肆｜九龍城區最多疫廈　荃灣廣場牛一、嘉湖一粥麵上榜

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-02-07 03:11

本港疫情持續，周六（6日）新增19宗確診個案，當中本地個案有16宗，源頭不明個案佔6宗。根據衞生防護中心周六更新的疫廈名單，九龍城區佔最多，共涉4幢大廈。元朗嘉湖山莊景湖居12座則增2宗個案；景湖居1座則再增1宗，兩座在14日內各累計有3宗。 另外，再多4間食肆「上榜」，曾有確診者在潛復期到訪，分別是香港國際機場大家樂、 「+WOO嘉湖1期 」一粥麵、翠屏花園學利及荃灣廣場牛一 。

九龍城區共涉4幢大廈出現確診者

衞生防護中心資料顯示，患者住所主要分布於東區、灣仔、九龍城區、油尖旺、大埔、北區、元朗及屯門。其中以九龍城區佔最多，共涉4幢大廈。

▼2月6日封區檢測：土瓜灣華發大廈▼

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周六晚被圍封的土瓜灣華發大廈和馬頭圍邨玫瑰樓，今日均新增多一宗個案，各累計有兩宗。德利閣屬新上榜，有一宗確診個案。

至於長樂大廈則再多一宗，累計有4宗，將再被納入強制檢疫名單。該名患者為6歲女童，屬不明源頭個案。據衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在記者會上指，大廈於1月26日曾納入強測公告，但當時該女童未做檢測，並於2月2日發病，由於事隔一段時間，故大廈需再強制檢測。

元朗嘉湖山莊景湖居12座及1座新增3宗個案，均涉三跑地盤群組。（資料圖片）

嘉湖山莊景湖居12座及1座增3宗 涉三跑地盤群組

元朗嘉湖山莊景湖居12座在兩周內再多2宗個案；景湖居1座則再增1宗，翻查資料，這3宗新個案均屬三跑地盤群組。

公共屋邨方面，大埔大元邨泰怡樓及屯門富泰邨美泰樓均新上榜，各新增一宗個案。

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荃灣廣場牛一曾有確診者到訪。（牛一facebook）

另外，再多4間食肆「上榜」，曾有確診者在潛復期到訪，分別是香港國際機場大家樂、 「+WOO嘉湖1期 」一粥麵、翠屏花園學利及荃灣廣場牛一 。

患者編號10599為55歲男子，居於大元邨泰怡樓，於1月26日發病，潛復期曾到大埔金明樓地下、大埔翠屏花園學利、香港國際機場大家樂及一號客運大樓。

另一編號10609確診者為37歲女子，居於屯門富泰邨美泰樓，屬不明個案，2月1日發病，同日到過迦南幼稚園（景峰花園），前一日到過荃灣廣場 牛一。

▼2月6日封區檢測：屯門黃金海岸二期第9座▼