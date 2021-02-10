九龍城區酒店改裝過渡性房屋　營運至少兩年　提供161個房間

撰文： 勞敏儀 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-10 19:36

最新一份《施政報告》公布，將資助非政府組織租用酒店或賓館作過渡性房屋，讓輪候三年或以上市民申請入住，租住期至少兩年。 運輸及房屋局今（10日）在Facebook表示，樂善堂與業主已簽署合作備忘錄，使用酒店作為過渡性房屋，提供161個房間，房間面積由約120平方呎至約240平方呎。

運房局表示，昨日(9日)在副局長蘇偉文見證下，樂善堂與業主簽署合作備忘錄，使用酒店作為過渡性房屋。

該項目計劃向扶貧委員會轄下關愛基金申請撥款資助，營運期至少兩年，全幢過渡性房屋酒店提供161個房間，房間面積由約120平方呎至約240平方呎，每間房間設獨立洗手間、基本傢俱等。項目內設一層共享空間，讓居民作煮食、洗衣、乾衣等用途。

+ 12 + 12 + 12

樂善堂：是輪候公屋財困家庭的「及時雨」

樂善堂劉愛詩總幹事回應時表示，由於酒店業界在疫情下入住率大受影響，平均入住率僅2至3成；同一時間，輪候公屋並居於劏房之基層人士受經濟下行情況下出現失業或開工不足之情況，增加了對社會房屋之需求。

樂善堂在運輸及房屋局支持下，與酒店業界共商合作形式，以低於疫情前租值之租金借用酒店作過渡性社會房屋，不單能夠協助低收入人士住屋需要，同時能紓緩業界經濟困難，達至雙贏局面。

是次酒店作過渡性社會房屋項目位於劏房密集的九龍城區，由於早前已開展了土瓜灣宋皇臺組裝合成之過渡性社會房屋項目的住戶招募工作，申請反應熱烈，此酒店項目之投入能令更多有需要人士受惠。而位於土瓜灣之膳食中心亦提供廉價營養飯餐，以解決居民日常需要。申請資格及租金會沿用過往社會房屋之運作模式。

這個酒店用作過渡性社會房屋項目快捷及具基本設備，資助獲批後，能在最短時間投入過渡性社會房屋服務，可以說是輪候公屋之財困家庭的「及時雨」。