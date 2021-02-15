安心出行｜憂食客衝突　業界籲政府多宣傳：我哋畀唔到市民信心

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-02-15 16:04

政府擬准許食肆恢復晚市堂食，若食肆及部分表列處所希望在年初七（2月18日）復業或重開晚市，必須符合多項條件，包括要求客人掃瞄「安心出行」紀錄行蹤或進入時登記。不過及至今日（15日），當局仍未公布具體細則及指引，令業界心憂；加上公眾仍對「安心出行」有懷疑，業界擔心前線員工會和顧客起爭執、衝突。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指，若要食肆派專員負責入店顧客使用安心出行或登記，不太現實。餐飲業組織「稻苗學會」會長、連鎖餐廳負責人黃傑龍指，已經有食肆準備表格或電子表格供不使用「安心出行」的市民登記個人資料，認為作為商家只能盡力去配合，盡法例規定的責任。他認為政府推出法律未必代表能解決問題，「政府有責任釋除公眾憂慮，我哋食肆無辦法令到啲顧客從無信心變為有信心。」

香港餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片）

黃家和說，不少食肆已經準備好表格和紙筆，為初七有條件放寬做準備。不過因當局仍然未有具體的指引，就具體的操作上仍有不少猶疑，包括當食客拒絕使用「安心出行」時會否起爭執等，認為政府應該大力宣傳，讓公眾釋疑。

他表示，目前食肆的員工都在積極做檢測，多個社區檢測中心都爆滿，擔憂初七開門時會有食肆不夠人手開工的狀況。他又指，2個月未有晚市，業界不少人都開工不足，人手上再專設一個「安心出行」登記專員不實際。

黃傑龍表示，願意配合政府「安心出行」的措施，但認為當局須考慮執行細節。（資料圖片）

食肆設紙表格或網上表格供顧客登記

「稻苗學會」會長、連鎖餐廳負責人黃傑龍則表示，根據599F章規定，食肆負責人有責任要求顧客掃碼，業界食肆會盡責去提醒，「但食肆並非執法機構」。現時雖然未公布細則，但是已經有食肆準備紙筆表格，或者建立網上表格供顧客登記資料，一般要求顧客提供姓名、聯絡方式及入場時間。

至於會否出現職員現場核實顧客資料是否屬實的情況，黃傑龍認為不會出現，他指相關資料僅僅是在衛生署有防疫需求時會要求店家提供，食肆不應用作其他用途，且食肆並非執法機構，無權檢驗核實資料，「政府也應該讓食肆搞清楚，避免起衝突。」

他表示，政府單方面制定了相關制度，並未詢問業界意見，業界除了配合也無其他選擇。他表示政府不能寫條法例就當做解決了問題，而且坊間的確存在一群人對相關程式無信心，這依靠政府自己去宣傳、釐清憂慮，「我哋畀唔到市民信心。」

他又認為，政府、食肆及顧客都應平常心對待，指早前食肆要為食客探體溫時，公眾也曾有憂慮，「後來證明，政府執法方面都屬合理。」

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