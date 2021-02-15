長洲新年逼爆｜度假屋訂房加價照爆滿　商戶：晚市禁堂食得半日市

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-15 16:59

新冠肺炎疫情已肆虐逾一年，受封關措施影響下，今年農曆新年假期市民無法外遊，只能留港歡度曦。今日（15日）是大年初四，為新年假期的最後一天，長洲連續多日人頭湧湧，商戶均表示生意比預期理想。 其中渡假屋負責人更指，雙人房及家庭房於3周前，已接近預約爆滿，只剩下一至兩成房間，直至近日更已全部爆滿，有的加價仍照有人租。紀念品店及單車店則認為，今年新年天氣清及溫度適中，令市民紛紛選擇到長洲過年；而3間店均異口同聲表示，雖然生意比預期理想，但不會加價。由於晚市禁堂食，商戶都指大部分人趕在傍晚離開，以致僅得半日市。

↓年初四農曆新年長假期最後一天，長洲人頭湧湧↓

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紀念品店：大年初三人流為全年最多

位於長洲碼頭斜對面，兼賣紀念品的長洲沖印店負責人楊先生表示，昨日（大年初三）的人流為一年以來最多，因傳統習俗上赤口不可拜年、疫情下市民避免到商場，加上長洲交通較其他離島方便，船公司亦不斷加開航班，同時今年新年天氣晴朗及溫度適中，令市民紛紛選擇到長洲過年。「凍好有影響㗎，啲人有冇疫情都唔出街，你凍都唔想出門口啦。」

長洲沖印店負責人楊先生表示，昨日（大年初三）的人流為一年以來最多。（歐陽德浩攝）

禁晚市堂食令遊客提早回家

雖然人流比去年同期多，但楊先生指，由於晚市禁堂食的關係，市民均在6時前吃飯後回家，估計會影響部分生意。他亦透露，今年的生意額比去年升兩成，與前年相若，當中以咕𠱸及獅子頭最暢銷，但他沒有加價。不過他認為，疫情一直以來反覆不定，故無法預期假期後的生意。「最主要係消費意欲，離島嚟一次兩次，第三次就唔黎，你都唔會日日去崇光啦？」

渡假屋：新年前3周已接近約滿

邁亞美度假村負責人杜先生則表示，因昨日是新年及情人節雙劍合璧，雙人房及家庭房於3周前預約已接近爆滿，只剩下一至兩成房間，直至近日更已全部爆滿，認為生意比預期及去年理想。

杜先生並無加價，維持雙人房每日600至700元、家庭房約1,200元的價格；但他指，觀察到其他度假屋家庭房加價至1,800元。他更指，「香港人最緊要得燒嘢食、打麻雀」，認為渡假屋於新年比酒店有優勢。不過他亦指，平時周六的生意一般，因晚市禁堂食，市民只在長洲逗留半日。

杜先生則表示，因昨日是新年及情人節雙劍合璧，雙人房及家庭房於3周前，預約已接近爆滿。（歐陽德浩攝）

度假村登記處門外貼有「安心出行」，問到使用率多少，杜先生坦言，雖然有顧客掃描二維碼，但人數非常稀少。若政府規定市民出入室內場所掃描「安心出行」，他表示，「咁就冇辦法，影響點都有，不過唔同人有唔同接受能力。」

單車店：生意較去年減兩成

單車店何恩記負責人何先生表示，生意比預期理想，但比往年減少兩至三成，但仍比聖誕節高，雖然昨日租出數十輛單車，但沒有借勢加價。他同樣表示，天氣對生意的影響頗大，相信今年新年氣溫和暖帶動長洲的人流。問到會否擔心太多市民湧進長洲會有播毒的風險，「長洲人自己都會去第二度玩啦，去任何地方最緊要注意衞生就得啦。」