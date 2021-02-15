牛年2021｜年初四迎財神　5個開財運的習俗　今天用針線是禁忌？

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-15 11:40

迎財神，接財神，把財神接到我家裡頭，大年初四是迎財神的日子，眾神將下凡回到民間，這天千萬不能小氣，要多與人分享，可以幫助一年財運亨通。

祭拜財神也有小眉角，若不慎觸犯禁忌，恐怕就要先跟財神爺說掰掰了！

按圖查看5個今天會做的習俗▼▼▼

迎神訣竅：

家裏

在迎神祭拜時務必記得要將家中保持明亮，並朝著住家大門的方向祭拜，記得將家中的門窗打開，這樣神明才方便出入。

最好的祭拜時間點在「早上」，民眾可以準備好壽金、刈金、土地公金、五路財神金、甲馬金（印有神馬、兵將的金紙，專用在迎神及送神）或金元寶，也可準備「錢母」做為發財金一齊祭拜。

祭拜時應準備3到5種水果，財神最愛吃的就是甜食，一定要準備糖果餅乾或糕點，供品千萬不能吝嗇，要擺的「圓圓滿滿」，若當日有親朋好友來訪，也千萬不能小氣，要盛情款待、大方分享，才可為雙方添好運。

財神廟拜拜

到財神廟拜拜時先放好供品，點燃三柱香，先拜天公，接著進廟裡祭拜財神爺，記得要報上名字和住址，讓財神爺清楚你是誰，接著獎出自己願望，內容要明確，例如：加薪、業績到什麼程度，不能講太空洞，否則可能無效，拜完後要等香燒一半後再拿金紙焚燒，燒完再拿回供品。

初四禁忌：勿遠行、出遠門、別用針線

大年初四當天也要記得切勿觸犯禁忌，傳說初四這天灶王爺會回來查戶口，所以當天切勿遠行、出遠門。另外，傳說初一到初四商家都會歇業，在這段日子裏婦女儘量不要使用針線，若破戒恐會影響未來出生的孩子，小孩的眼睛恐會像針線一樣小。

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