牛年2021｜台藍營要角齊上香喊團結　馬英九：應考慮接受大陸疫苗

撰文： 許陳品 最後更新日期： 2021-02-14 14:55

正值農曆新年期間的大年初三，藍營要角們同往廟宇上香祈福格外引人矚目。2月14日上午，國民黨主席江啟臣、台灣前總統馬英九，以及日前重歸國民黨的資深傳媒人趙少康，三人前往新北市三重奉祀神農大帝的先嗇宮參拜祈福。三人不約而同形容「大家一條心、團結在一起」，聚首象徵「黨內大團結」。

趙少康表示，今天來是表示團結，團結很重要，國民黨2016年、2020年大選落敗是因為不團結，因此2024一定要團結。但稱自己不是「巨頭」，大家在一起就是團結意義，今日來的象徵，就是大家一條心，團結在一起。

對於趙少康日前回歸國民黨，且宣示將參選2024年的台灣總統大選，馬英九受訪時稱：「趙少康兄願意回到國民黨跟我們奮鬥，讓我們感到振奮也非常欣慰，希望他的行動鼓舞更多失聯黨員回來，國民黨才有希望。」馬英九另以廟方提供的湯圓為比喻，表示湯圓有國民黨大團圓的意象，而且大家都是老朋友。

2021年2月14日，正值農曆新年的大年初三，國民黨主席江啟臣（前排左二）、台灣前總統馬英九（前排左三），與日前宣布「重回國民黨」的資深媒體人趙少康（前排右二），聯袂前往新北市三重先嗇宮上香祈福。（國民黨提供）

江啟臣強調，黨是大家，大家一起共同參與，不管最後是誰「坐轎」（正式參選），所有其他黨員會團結負責抬轎。他指出，今天是大年初三，很高興趙少康一起來先嗇宮參拜，代表着「泛藍大團結」。對媒體詢問未來是否競選黨主席連任，江啟臣沒有鬆口，只稱新年新氣象，新年每件事要好好思考，這幾天只先忙着拜年。

對於2月10日美國製藥廠莫德納（Moderna）宣布，已和台灣簽署疫苗供應協議，將提供505萬劑新冠肺炎（COVID-19）疫苗給台灣，馬英九表示，台灣雖然號稱已經買到疫苗，但是還要好幾個月才能拿到，疫情變化快速，未來會如何變化不知道，台灣應考慮接受大陸疫苗，他提醒蔡英文政府，「能夠多一個來源就不要放棄，不要立刻拒絕」，對台灣民眾健康的保障就多一分力量。

趙少康補充道，蔡英文也表示，疫情過後兩岸要和解、對話。那麼台灣總要表現多一點善意，現已經很少稱「武漢肺炎」，只有行政院長蘇貞昌還一直在講「武漢肺炎」。他認為，不叫「武漢肺炎」一方面是國際規範，還有台灣既然一直抱美國的大腿「連美國總統拜登都改了」，一方面為了兩岸關係和緩，用語要跟總統一致，不要再用這種歧視性、污辱性的字眼。

對於馬英九呼籲政府接受中國大陸疫苗說法，趙少康評論「不要斷然拒絕，但也不是一定要用」，如果將來能拿到別的有效疫苗，當然很好，如果沒有的話，也不要排斥，要用開放的態度應對。