長洲新年逼爆｜食肆涉違2人一枱　遊客無視禁令落東灣嬉水

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-15 20:21

受新影響下，今年農曆新年假期市民無法外遊，只能留港歡度春節。今日（15日）是大年初四，為新年假期的最後一天，長洲繼續人頭湧湧，碼頭外更出現「逼爆」。有食肆並無遵守政府的限桌令，超過二人一枱；又有過百名遊客無視禁令，進入長洲東灣海灘遊玩。 有遊客表示，脫口罩進食時有一定危險，認為距離不應過近。有中學生稱誤入不准進入的東灣海灘範圍，「見到好多人玩，唔知呢度唔准入。」此外，長洲關公忠義亭旁的櫻花逐漸盛開，有攝影發燒友認為，今年的櫻花不錯，但仍需等待一至兩周才滿開。

今日大年初四為新年假期最後一天，記者到長洲觀察，發現不論小食店、海鮮飯店、海灘等店舖及設施，均擠滿了人群。部分食疑肆疑未有遵守防疫措施，每枱食客人數超過2人，飯桌之間距離過近或沒有放置隔板防止飛沫。

此外，雖然康文署於轄下長洲東灣海灘放置欄柵及橫額，驚告遊客不能進入，但的沙灘範圍內，仍有大批遊客嬉戲、玩水及拍照。而遊客購買小吃如大粒魚蛋、糯米糍後，均在戶外脫口罩進食。

直至下午5時半，或因晚市禁堂食的緣故，長洲碼頭外有過百名市民排隊等待離開，船公司亦不斷增加班船，並以廣播提醒加班船的時間，以疏導人潮。

年初四農曆新年長假期最後一天，長洲人頭湧湧

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遊客：魚蛋貴又要排長龍 居民有人情味

施女士今日與朋友到長洲工作及順便遊玩，由於擔心黃昏時間的人潮，提早至下午4時離開。問到會否擔心人群聚集易散播病毒，她認同遊客脫口罩進食時有一定危險，認為距離不應過近，因此今日並未在長洲購買小食，「長洲啲嘢幾貴呀，魚蛋又貴，又大排長龍。」

不過她大讚長洲居民有人情味，有店家得知她的手機電力不足後，願意免費助她充電。她亦指，希望政府盡快通關，讓市民不必擠在離島及郊野地區，能到內地玩樂。「我以前每個禮拜都去深圳揼骨同食雞㗎。」

施女士沒有在長洲購買小食，她指長洲一方面物價高，一方面也富有人情味。（歐陽德浩攝）

中學生進沙灘玩不知禁令：見到好多人玩

就讀中四的李同學今日與親戚到長洲拜年，並「掃街」吃了糯米糍及炸薯條等小吃。她表示，對人山人海的情況確實感到擔心，因此會「企埋一邊食。」她與家人曾打算租渡假屋過夜，無奈新年前已爆滿，只能在黃昏前離開，但她強調「遲啲再叫埋朋友一齊過嚟」。當時李同學站在康文署的海灘範圍內，問到會否擔心會被政府人員罰款，她驚訝表示，「見到好多人玩，唔知呢度唔准入。」

李同學（左一）誤入禁止進入的海灘範圍，驚訝表示「見到好多人玩，唔知呢度唔准入。」（歐陽德浩攝）

長洲關公忠義亭櫻花漸開

踏入春季，天氣開始和暖，長洲關公忠義亭旁的櫻花亦逐漸盛開。記者下午抵達時，已有20多名遊客慕名前往拍照。手持Leica相機的葉先生表示，每年均會到長洲拍攝櫻花，認為今年的櫻花開得不錯，但仍需等待一至兩周才滿開，「就睇另外嗰幾棵多唔多花蕾。」

用膠裝放好公仔免受病毒感染

林小姐因今日放假及不用拜年，故與男朋友一同到長洲玩樂及賞櫻，更特地為公仔拍照「佢叫豬豬，今年7歲，女仔嚟，因為而家疫情有個膠袋幫佢包一包。」

公仔亦要避免病毒，那麼他們二人對長洲人潮會否感到擔心呢？她表示，不感到擔心，認為只要戴好口罩及飯前洗手，已能保護自己。不過，提到長洲飯店的情況，她又指「其實都預咗新年之後有反彈。」