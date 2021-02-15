杏花邨26座須強制檢測　居民籲遵守檢測避免政府封廈

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-15 20:40

本港新冠肺炎疫情持續，今日（15日）新增9宗確診個案，當中3宗屬源頭不明，其中一名居於杏花邨26座的律師行女文員（個案編號10788）年初一（12日）曾到愛東邨愛平樓拜年，有11人要檢疫隔離。 衞生防護中心今日會向杏花邨26座發出強制檢測令，有居民認為只要大部份居民遵守強檢令，毋須過份憂心，認為除非大廈疫情惡化，相信政府不會封廈。

業委會主席：已檢查喉管，未見明顯滲漏

一名居住杏花邨26座的65歲女文員今日確診，她本身在中環泛海大廈律師行工作，屬不明源頭個案，杏花邨26會被列入強制測檢大廈名單。有居民得悉得要強檢大感意外，亦有居民感到樂觀，住戶倫太表示，不擔心大廈會爆疫，相信做好防護措施，避免接觸公共物品，可防止染疫。

過往曾有強檢大廈遭政府封鎖，倫太對此並不憂心，認為只要住戶遵守強檢要求便可，除非大廈有環境污染、情況惡化、或再有患者，政府才會封廈。

杏花邨業委會主席鄧慧敏表示，杏花邨至今確診數字不多，加上早前已檢查喉管，未見明顯滲漏，相信疫情不算嚴重，已要求大廈加強消毒清潔。杏花邨區議員黃宜指，民政處人員今日已視察場地，將於大廈低座設檢測站，設備較流動檢測車完善，相信運作「穩陣」。

杏花邨業委會主席鄧慧敏（左）及區議員黃宜（右）對杏花邨疫情感樂觀，相信不會有大爆發。（孔繁栩攝）

至於患者曾到訪的筲箕灣愛東邨愛平樓，有居民知悉事件後大感驚訝，擔心外來人將病毒帶入屋苑。