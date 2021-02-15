確診大廈食肆｜杏花新城唐記包點上榜　荃灣患者曾到No Boundary

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-15 22:23

新冠肺炎確診宗數在農曆新年期間跌至爆疫後新低，衞生署今日（15日）僅錄得9宗確診，只有4宗為本地個案，當中3宗感染源頭不明。衞生防護中心晚上更新確診患者住址及到訪食肆，發病後曾到親友家拜年的杏花邨65歲婦人，傳染期足跡主要在屋苑的杏花新城，她在年三十晚（11日）曾光顧商場的唐記包點。居荃灣川龍街龍華樓的相連個案女患者，在年三十晚曾到訪大壩街多國菜漢堡包店No Boundary無邊。

杏花邨發期期主要到杏花新城

今日（15日）錄得4宗本地個案，感染源頭不明的中環泛海大廈律師行65歲女文員（編號：10788），住杏花邨26座。她在年廿八（9日）發病，報稱在年廿九（10日）到過杏花新城，未知是否看醫生；她在年三十（11日）光顧杏花新城的唐記包點，同日曾交深喉唾液樣本瓶，年初一（12日）到筲箕灣愛東邨愛平樓親戚家拜年，期間有進食，11人列密切接觸者，新正頭須檢疫。

她由年三十交樣本瓶，至昨日初三（14日）初步確診，長達4日。衞生防護中心回覆指，她年廿九求醫私家醫生，年三十交深喉唾液樣本，樣本被送往私家化驗室，初二晚上初步確診，初三正式確診並被安排至亞博館社區治療設施。

家維邨染疫婆婆年三十曾到港鐵柴灣站

一名與本地個案有流行病學關連的26歲女患者（編號：10787），居於荃灣川龍街龍華樓，年三十曾到過荃灣大壩街9號地舖多國菜漢堡包咖啡店無邊No Boundary。

另一名無源頭的34歲男病人（編號：10781），住天水圍天頌苑頌棋閣，為屯門V City一田超市麵包店Balencia師傅。

居於家維邨家廉樓的79歲婆婆並無病徵，屬源不明個案。她除報稱在年三十到過牛頭角彩頤居Ａ座親友家，同日也到過港鐵柴灣站。

↓近14日患者住所及行蹤↓

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