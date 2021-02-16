深水埗檢測中心現200人長龍　市民排近2小時：唔知可以攞樽自己交

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-02-16 12:31

政府早前預告，最快年初七（18日）部分指定處所有望復業，晚市堂食亦「解禁」延長至晚上10時，但要求相關行業員工需檢測並持陰性結果證明。此舉致全港19間檢測中心本周預約都幾乎爆滿，位於深水埗白田社區會堂的檢測中心今早(16日)繼續大排長龍，現場約有200餘人「打蛇餅」。 有從事建造業的市民表示，排長龍亦是意料之內，惟他不清楚可到郵局或診所自行領取樣本瓶，若事先得知便不會前來排隊。也有提早2天預約的市民表示，準時於預約時間10時前來檢測，不需排隊便能即時進行檢測，對不用排隊感到「好彩」。

位於深水埗白田社區會堂的檢測中心大排長龍，現場約有200餘人「打蛇餅」。（黃穎津攝）

記者今早（16日）9時來到深水埗白田社區會堂視察，現場約有200多名市民排隊等候入場檢測，當中包括約60名未事先預約人士。現場工作人員稱，今日預約名額早已爆滿，部分即場預約人士只能先預約數日後的檢測時段，再即場排隊。不過，即場「walk-in」不擔保可即日接受檢測。

檢測中心朝早10點半截龍

現場所見，中心於約10時半便已開始「截龍」，有意於今日檢測但未事先預約人士，只能於2時半後再來。而到早上11時為止，市民最早可預約本月20日下午4時半的時段進行檢測。

有工作人員為現場人士講解。（黃穎津攝）

建造業開工需持陰性證明 工人提早8點到檢測中心

從事建造業的林先生表示，因應公司要求持陰性證明才可上班，他早在8時便已來到檢測中心，當時中心尚未開門。他沒有事先預約，因此需先花1小時排隊預約即日檢測時段，在工作人員幫助下預約，再排另一條檢測隊，合共排隊1.5小時以上才到靠前位置。他稱對「長龍」亦早有預料，已預留2至3個小時排隊時間。惟在記者提醒下，林先生才得知可自行前往郵局或診所領取樣本瓶：「知道可以攞樽我唔會排，電視都冇講，咁啲人個個都快好多，個個都唔知可以自己攞。」

另一位從事建造業的市民陳先生表示，他於早上8時半來到檢測中心，已排隊1小時。他本已預約於18日進行檢測，惟公司要求開工時需持半月內陰性結果證明，而陳先生開工日定在初八（19日），因此只能提早到中心排隊碰運氣，望能於今日完成檢測。

位於深水埗白田社區會堂的檢測中心大排長龍，現場約有200餘人「打蛇餅」。（黃穎津攝）

市民：排隊好辛苦 好彩有預約

洗碗散工彭女士則稱公司未有硬性要求她進行檢測，惟自己已有約2個月未有上班，現只能先做檢測，「隨叫隨到。」

同樣從事飲食業的周小姐和陳小姐，則早在2日前便已預約於今早10時進行檢測，故不需排隊便可即時採樣。周小姐稱，公司要求她本月20日前便要提交陰性證明，否則便要放無薪假。陳小姐對自己有提前預約感到「好彩」，認為現場排長龍市民相當「辛苦」，又形容檢測過程非常快捷，「幾秒鐘」便已完成測試。