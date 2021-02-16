新冠肺炎｜葵涌消防局再多一名消防人員確診　全局70多人檢疫

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-16 11:23

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨天公布，葵涌消防局一名消防隊目初步確診。消防處今天（16日）回覆查詢時透露，涉事葵涌消防局再多一名消防人員確診，而該消防局全局70多名消防處人員，均被列為密切接觸者及需要接受隔離檢疫。

▼青衣救護站1月中前爆疫▼

消防處表示，昨天傍晚接獲衞生防護中心通知，53歲葵涌消防局消防隊目正式確診，而另一名與他同隊的葵涌消防局消防人員也確診，現正在廣華醫院接受治療和隔離。

而曾於2月1日至14日，在葵涌消防局工作過的70多名消防處人員，均被列為密切接觸者及需要進行檢疫，當中部分已入住檢疫設施，其他人員將會按衞生防護中心的進一步指示和安排進行檢疫。

再有消防人員確診。圖中並非涉事消防局。（資料圖片）

消防處稱，首名確診的53歲葵涌消防局消防隊目，於2月14日因出現輕微咳嗽、發燒和頭痛等症狀，自行前往博愛醫院求醫。他於同日接受深喉唾液測試，並在當晚得悉初步確診，衞生署衞生防護中心於2月15日凌晨，已安排他到屯門醫院接受治療及進一步檢測。

該名消防人員於2月6日及2月9日在葵涌消防局當值，之後在2月10日早上休班後，便未有上班。他於2月9日當值期間，曾短暫到青衣消防局及青衣南消防局待命，期間一直逗留在消防車內，並沒有在消防局內走動。另外，他未有參與過任何檢疫中心或封區檢測工作。

消防處表示，2月14日晚上獲悉有消防人員初步確診後，已即時全面及徹底清潔和消毒葵涌消防局及局內的消防車輛，該處已作出適當的人手調配，以維持葵涌區的緊急服務。

歐家榮指，截至凌晨，本港過去24小時新增9宗確診個案。而初步陽性個案中，一名葵涌消防局的隊目染疫。(羅君豪攝)

衞生防護中心昨天公布，一名居住元朗的53歲葵涌消防局消防隊目初步確診，他早於2月4日已出現上呼吸道病徵，自行食成藥及飲感冒茶，但病徵持續，病發逾10日才求醫。而他曾到訪的青衣南消防局早前曾多次爆發疫情。