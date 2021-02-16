新冠疫苗｜消息：接種中心遍布18區　逾60歲優先　陪同者可即接種

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-02-16 15:06

公務員事務局長聶德權周日（14日）表示，德國BioNTech/復星疫苗(復必泰)應會在2月底前抵港，估計在3月初可開展有關接種工作。政府早前已經招募公務員協助社區疫苗中心行政工作，並在今日（16日）向參與的公務員簡報情況。 知情人士向《香港01》表示，社區疫苗中心啟動日期仍未確定，市民最快2月底，最遲3月初可以開始接種。疫苗中心將遍布全港18區，每間疫苗中心僅提供一種疫苗。另外首批疫苗將優先提供給60歲以上長者接種，可由他人陪同，而陪同者屆時也可同場接種。

政府早前宣布，復必泰BioNTech疫苗應會在2月底前抵港，估計在3月初可開展有關接種工作。（資料圖片/盧翊銘攝）

消息人士指，政府仍未通知社區疫苗中心的具體啟動日期，最快會在2月底，最遲則在3月初。政府將確保全港18區每一區至少有一間疫苗中心，而每間疫苗中心將只提供一款疫苗。

消息又指出，是次疫苗將優先提供給60歲以上長者接種，而長者可由他人陪同前往接種，陪同者可同場接種疫苗。

另外公眾若想接種疫苗須提前於網上預約，包括衛生署網站及醫健通，不可以即場接種（walk-in）。

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