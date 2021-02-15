新冠疫苗｜數十人扮打針演練接種流程　研如何分批觀察接種後反應

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-15 19:28

政府將於3月起安排市民接種新冠疫苗，公務員事務局局長聶德權昨天（14日）表示，政府早前已經排演了一次如何運送、接種疫苗，包括在疫苗接種中心及院舍演練。 疫苗接種計劃專責工作小組成員林正財透露，演練過程並非使用真的針藥，而政府在一間體育館測試了如何為市民接種疫苗，期間數十人「扮打針」，結果發現需再研究如何可以更好地分流市民，例如接種了疫苗、正觀察反應的市民如何不會過於集中。政府又安排了外展隊到一間位於港島區的院舍，測試如何在院舍內稀釋疫苗，而流程大致順暢。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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聶德權稱，BioNTech/復星的復必泰疫苗將於本月底抵港，政府已就疫苗的冷凍鏈處理、運送過程、接種流程等工序都排演了一次。

林正財表示，政府在醫院管理局營運的一間疫苗接種中心演練，先於該中心所在的體育館放置雪櫃，同時測試疫苗冷藏的情況及體育館的電力狀況，又找了數十人假裝打疫苗，測試登記資料、觀看疫苗影片、解答查詢、輪候去接種間、觀察接種後反應等各項流程，結果發現運作大致順利，電腦系統亦無問題，只有部分小問題需要改善，「例如市民應該排邊條隊、點樣排隊」，以及如何分流正觀察反應的市民，令市民不會過於集中。

林正財透露，演練過程並非使用真的針藥。 （資料圖片／張浩維）

院舍注射測試證可行

林正財又稱，政府安排了外展隊到一間位於港島區的院舍，測試如何在院舍內稀釋疫苗，如何安排院友接種，但院友同樣由工作人員「喬裝」，最後確認於院舍內稀釋疫苗是可行，整個流程順暢。而在運送疫苗的過程中，亦有監察溫度變化，最終疫苗能一直保持於合適的溫度。