疫苗接種中心運作半年　政府須支最少4200萬額外津貼予參與公務員

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-02-15 17:29

公務員事務局長聶德權昨日(14日)表示，復必泰BioNTech疫苗應會在2月底前抵港，估計在3月初可開展有關接種工作。《香港01》獲得一份政府內部通函，當局內部早前招募公務員負責疫苗中心的行政工作，參與的公務員除了原有的收入外，更有額外職務津貼，最高級別的中心主任每小時津貼為93元，最低級別的清潔人員則只有13元。 文件指，一個中心大約需要15至20個注射站，需要AB兩條隊共計52人維持；每位負責所有參與社區疫苗中心計劃的公務員每周至少需要工作44小時。以20間社區疫苗接種中心、運營6個月來計算，政府共需要向參與的公務員支付約4249萬額外津貼。

(政府內部通函截圖)

公務員事務局早前向內部部門發信，招募各部門的公務員在社區疫苗中心進行行政工作。據內部文件披露，職位分為四類，分別為中心主管（Centre Supervisor），負責監督中心營運，編排更表、記錄出勤、管理工作流程及處理查詢等，額外津貼為每小時93元；第二類為中心主管助理（Assistant Centre Supervisor），為中心主管提供協助，額外津貼為每小時65元；第三類為登記員，負責協助市民網上登記、回答查詢及人流管控等，額外津貼每小時35元；第四類是工作人員（Workman），負責清潔、消毒、搬運、收貨等工作，額外津貼每小時13元。

據了解，40級以上公務員可申報成為中心主管，34至39級則可以申請成為中心主管助理，1-33級則可以申請成為登記員及工作人員。

文件指，每個中心大約有15至20個注射站，一隊需要1位中心主管、2位中心主管助理、22位登記員及1名工作人員，每周則需要2隊分早更及晚更營運，每名參加者每週至少需要工作44小時，參與期間或需要在周日及公眾假期工作，且不可以在工作期間請假。

以此計算，20間疫苗中心運營半年，至少需1040個職位，且需要支付4249萬元的額外津貼費用。

▼牛年初一（12日）市民檢測▼

+ 2 + 2 + 2

另外，對於保護措施方面，局方強調會有適當裝備。所有進入中心的人士都需要進行體溫探測、手部清潔及必須佩戴口罩，體溫超過38度的人員將不可以進入。另外，與早前的全民檢測及社區檢測不同，疫苗注射需要提前網上預約，不可以直接到場接種。