醫管局七新冠疫苗接種中心　消息：一間30多醫護　4分鐘注射一人

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-16 17:11

政府即將安排市民接種新冠疫苗，全港將設超過20個社區疫苗接種中心，當中7個由醫院管理局營運。有醫管局消息指出，該7間接種中心較大機會於3月1日後同時啟用，位置是在類似體育館等大型場地。 消息人士指出，醫管局正招聘退休醫護、兼職醫護，希望由這些人員為市民接種疫苗，盡量減少由公立醫院抽調人手，將視乎招募情況再決定需從醫院撥出多少人力資源，但相信在接種中心啟用初期，也需有一定的醫管局醫護協助，以免出岔子。而協助接種工作的醫管局員工，料會以特別酬金計劃（SHS）計算津貼。

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《香港01》接獲一份前線醫護提供的文件，提到醫管局正招募醫護人員到疫苗接種中心工作，預計需有1名主管，2人在詢問處工作，15人負責打針，2人於休息室觀察市民接種後反應，另需10至12名病人服務助理，每人每天工作12小時。文件提到每人會有1小時用膳時間，但人工不包「飯鐘」，時薪是240至270元。文件又指，該疫苗接種中心有15個接種間，料需4分鐘為一名市民接種疫苗。

有醫管局消息人士透露，7間由醫管局營運的接種中心，較大機會於3月1日後同時啟用，位置是在類似體育館等大型場地。而人手方面，醫管局醫護會負責接種中心的管理工作，而打針的人員則主要是「外援」。

全港將設超過20個社區疫苗接種中心，當中7個由醫院管理局營運。（資料圖片）

另一名消息人士則指，現時計劃透過自選兼職計劃（Locum）聘請醫護做外援，亦不時聯絡退休醫護，希望他們「出手襄助」，料需視乎招募情況再決定需從醫院撥出多少人力資源，「如果請到多係經驗、啱啱先退休嘅，淨係派幾個人都得啦！」惟他亦指出，在接種中心啟用初期，醫管局也會抽調一些醫護到場，以免出岔子，「如果一開張就好似八國聯軍咁，默契都可能有問題！」他稱，醫院聯網希望不會影響到現有服務，因此會盡量減少由傳染病科、急症室等部門抽調人手，惟急症室醫護對於處理急救有經驗，亦可能會撥出少量醫護到接種中心。

該名消息人士又指，病人服務助理可以協助護士工作，觀察市民接種後反應，幫忙量體溫、血壓、解答查詢。由醫管局抽調的人手將會獲發津貼，料較大機會以特別酬金計劃（SHS）計算。