新冠疫苗｜科興過年期間補交資料　顧問專家委員會今開會商討

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-02-16 14:56

疫苗顧問專家委員會上周審議緊急使用科興新冠疫苗未有結果，尚待科興就兩方面問題，向委員會補交資料。據悉，科興已向港府提交進一步資料，疫苗顧問專家委員會，今日（16日）將開會討論，成員將於會後見記者。 疫苗專家委員會召集人劉澤星，曾於上周表示，科興未交代的資料包括兩劑疫苗接種相隔時間，以及已接種人士能否製造抗體數據。

▼科興疫苗製造過程▼

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據了解，科興於農曆新年假期，已向港府提交進一步資料。疫苗顧問專家委員會今日傍晚，將再開會討論相關資料。科興須提交齊全資料，會議才可決定是否使用該疫苗。委員會成員料將於會後見記者。

委員會曾於本月10日開會，當時專家表示，仍抱有兩個疑問，第一是當接種科興疫苗時，兩劑疫苗接種時間，應相隔14天或28天；第二是已接種疫苗的人士能否製造抗體。

疫苗顧問專家委員會已要求科興再補交資料。(李澤彤攝)

另外，《香港01》早前向世界衞生組織查詢，科興向世衞提交哪些數據、第三期研究數據是否完整。世衞回覆指，截至今年2月8日，世衞仍在等待科興提交更多資料，料本月底可以收到更多資料，相信在3月初才可決定是否批出緊急使用。

▼香港醫院藥劑師學會講解復星疫苗▼