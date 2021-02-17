黃偉綸稱若禁售納米樓　或削買家在市區置業機會

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-17 12:35

香港納米新盤越來越多。發展局局長黃偉綸接受商業電台訪問時指，暫時無意禁止發展商興建納米單位，他認為市場會吸納這類單位，可以讓資金不充裕的買家在市區置業。 他又重申，政府或以融資形式發展明日大嶼，又指發展計劃的不同環節，可以採用不同的融資方式處理。

香港不少新盤為求售價「易上車」，近年大推面積與劏房無異的「納米樓」。（資料圖片/張浩維攝）

黃偉綸表示，暫時無意禁止發展商興建納米單位，又指部分資金不充裕的買家，這類單位可以給予他們在市區置業的選擇。如果政府限制新樓呎數，或意味這類買家無法在市區置業。因此，政府至今並無打算在賣地時，限制發展商新落成單位最低呎數。

明日大嶼建議在中部水域交椅洲和喜靈洲附近分階段填海。（資料圖片／歐嘉樂攝）

明日大嶼不同環節 可採用不同融資

特首林鄭月娥第四份《施政報告》曾提出，政府不會放棄「明日大嶼願景」工作，並會積極探討創新的融資方案。黃偉綸說，融資方式亦是前期研究探討的議題之一，若市民不想用公帑支付所有費用，亦有其他融資方法，例如讓人競投土地發展權等。他又說，新建土地和交通基建都屬於商業機會，又舉例指現時的「鐵路加物業發展」很成功。

他又重申，政府不排除發債融資，但強調政府對融資方式未有定案，發展計劃的不同環節，亦可以採用不同的融資方式處理。

發展局局長黃偉綸。（資料圖片）

經濟用地需求仍大

黃偉綸又指，本港經濟用地需求仍然很大，故政府要提供足夠用地。他解釋，現時商業和辦公室土地仍然不足，即使最近空置率上升，但相比外國某些地區，本港的佔用率仍然算高。此外，雖然本港甲級寫字樓每月呎租由逾200元跌至100，但相對倫敦、東京仍然很高。