發展局︰3年完成71項歷史建築維修　大坑火龍文化館料今年內營運

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-03 13:36

深水埗主教山蓄水池拆卸工程，意外揭發古物古蹟辦事處「走漏眼」險毀逾百年歷史的地下蓄水池。商務及經濟發展局今日（3日）書面回覆立法會議員質詢時指，在過去3年，通過政府推出的「歷史建築維修資助計劃」，或透過古蹟辦完成的歷史建築維修和修復工程項目，合共有71項。 當局又指，透過「活化歷史建築夥伴計劃」，大坑書館街12號將活化為「大坑火龍文化館」，預計項目今年內可營運。

銅鑼灣大坑書館街12號現為三級歷史建築，日後將活化為「大坑火龍文化館」。（發展局網站）

當局指，在過去3年，通過政府推出的「歷史建築維修資助計劃，」或透過古蹟辦完成的歷史建築維修和修復工程項目，合共有71項，去年佔25宗。工程範圍大概包括屋頂、結構、牆身、門窗及大門等的修葺工作。

大坑火龍文化館料今年內可營運

發展局又指，政府會繼續推展歷史文化古蹟旅遊。而發展局將透過「活化計劃」，將大坑書館街12號活化為「大坑火龍文化館」，以推廣大坑舞火龍及傳統客家文化、習俗及歷史，項目預計今年內開始營運。

此外，發展局正籌備在今年底舉辦「2021古蹟周遊樂」及巡廻展覽，推廣第一至第三期「活化計劃」下已活化的歷史建築及PMQ元創方等。