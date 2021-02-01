海洋公園｜劉鳴煒：有信心公園可自負盈虧　稱不想成納稅人負擔

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-02-01 15:40

海洋公園早前宣布大改革，放棄以主題公園形式繼續營運。政府擬向海洋公園提供16.7億元非經常性撥款和11.2億元保育補助，以協助海洋公園轉型。新方案下，山上園區逐項設施收費，山下園區則改免費入場，並由私人營運商合作經營。 海洋公園主席劉鳴煒今天（1日）表示，有信心公園日後可做到自負盈虧，又透露現時已有不少伙伴主動申請合作，形容市場反應不俗。他強調，新的海洋公園不想成為納稅人負擔，惟拒絕承諾在未來5年不會再向立法會申請撥款。

三分二園區外判合作伙伴 或推出不同種類年票

劉鳴煒接受民建聯主席李慧琼網上直播訪問時指，疫情前的本港旅遊業以量為主，認為要與時並進改革。他強調，今次海洋公園的變革方案是經重新設計，主打讓市民可有選擇，日後三分之二園區將外判予合作伙伴，他有信心可達至自負盈虧，並做好保育及教育工作。

劉鳴煒承認，若日後樂園做得不好，會有「碎片化」危機，故管理層會重點注意，確保找到適合的伙伴，「唔係淨係租樂園嘅地方，要做到保育及教育使命」。他又說，新樂園的目標對象是3至80歲市民，日後或會推出不同種類年票，「可能會有淨係睇熊貓嘅年票」，照顧不同市民的需要。

談及青年問題，身兼青年發展委員會副主席的劉鳴煒指，青年的訴求範圍廣闊，包括置業及就業機會，他認為政府一些小政策動作已可滿足青年訴求，但承認政府在跨部門工作上「唔係最叻」，故青發會由政務司司長統籌，希望可解決有關問題。