初七起放寬防疫措施　海洋公園迪士尼料初七可重開　員工需2周1檢

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-02-10 18:42

政府今日(10日)下午如常就疫情狀況舉行記者會，食物及衞生局局長陳肇始教授在會上亦宣布了一系列的放寬措施，並擬在農曆迎年假後即年初七起實行，當中包括主題樂園、健身室、戲院等有限度營業，食肆則堂食時間可延長至晚上10時放寬最多可4人一枱，兩大主題樂園包括海洋公園及迪士尼樂園料可重開，但樂園方面暫未有公布有關開放詳情。

重開處所員工需定期檢測 堂食必須掃瞄「安心出行」

陳肇始在記者會上指，如現時至新年假後疫情沒有出現大變化，各行各業仍繼續執行防疫措施，則在年初七起可重開如健身中心、公眾娛樂場所、電影院、遊樂場所、遊戲機中心等作有限度營業；食肆堂食時間延至晚上十時，容許四人一枱，不過新措施下所有重開處所的員工需每14天進行檢測，而市民進入食肆時必須掃瞄「安心出行」二維碼。

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主題樂園初七起解禁

香港兩大主題樂園在新措施下有望初七起重開，不過目前仍未有詳細營運限制公布，對上一次迪士尼重開時，每一個娛樂遊戲站、遊戲機或設施，均不得超過4人駐留，所有現場演出活動亦因需保持社交距離而未能如常安排；海洋公園上次重開則需透過官方網站接受預約入園，最多4人同行。當時重開，海洋公園推出港人購票65折優惠，並贈送港幣100元的園內消費電子現金券。記者曾就此向海洋公園及迪士尼樂園查詢，兩樂園暫未有重開的詳情。

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