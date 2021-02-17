戲院周四重開　個別場次已售四成票　健身中心只准預約人士入場

撰文： 王潔恩 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-17 16:05

政府周二（16日）宣布，部份處所在周四起（18日）重開，當中包括健身中心、戲院等。 自政府公布重新復業後，陸續有戲院宣布明天起重開，不少戲院已能預購明天場次的戲票。記者發現，部份電影場次反應熱烈，截至今天下午2時，已經馬上有3至4成座位被選購。 本港部份健身中心亦已為明日重開作準備，並開放課堂預約，中心在器械間設隔板，加強消毒，暫停部份共用空間及借出運動配件，強調職員均已取得陰性報告才上班。

新冠肺炎疫情稍有緩和。政府宣布，戲院可以在2月18日重開。（資料圖片/黃永俊攝）

有戲院要檢查「監察手帶」

不少戲院都宣布翌日復業，例如百老匯、新寶戲院等，而嘉禾、UA戲院等亦已可預售明日的戲票。

部份戲院列明，顧客入場前需要先掃瞄「安心出行」二維碼或登記資料，而不同戲院均有採取防疫措施，例如加強消毒清潔、規定顧客必須配戴口罩、關閉部份座位等。UA戲院更表示，顧客進場前，除了需檢查體溫外，更要檢查是否佩戴檢疫人士的「監察手帶」。

▼2月18日戲院復業 部份上映電影▼

+ 7 + 7 + 7

有場次已被購三至四成戲票

根據網上購票系統，不同戲院都已經可以購票，並已經開始有人訂座。有部份場次的反應熱烈，記者發現，截至下午約2時，明天在百老匯戲院上映的「鬼滅之刃 劇場版 無限列車篇」及「拆彈專家2」，有個別場次已售出3成座位；至於周五上映的電影中，更有場次已預售4成座位。

有戲院已經可預訂明日的戲票，在下午約2時，已有3成座位被訂購。（百老匯網站）

健身室暫停walk-in及借出拳套

另外，不少大型健身中心包括PURE Fitness、Goji Studios、Anytime Fitness等亦已準備明日重開。Fitness First在fb專頁通知明日重開，建議入場人士在健身室內儘量佩戴口罩，在接待處持卡核實身份、檢查體溫及出示電子健康申報表的確認電郵，目前不開放Walk-in名額。

健身室所有職員已進行病毒檢測並持陰性記錄，暫停提供拳擊手套、拳撃手帶及心率監測器，並於各分店準備了消毒用品。而帶氧運動器械之間將距離1.5米或設置屏風。

FIT24亦在fb通告，全線分店已使納米殺菌抗菌乾性輕霧進行徹底消毒清潔，並用酒精及1:49漂白水等消毒用品消毒場內所有設施同器具，中心門口處設置消毒地氈及Marvekleen MVK-2 空氣消毒霧化機為會員消毒。

▼疫情趨緩 年初七（2月18日）社交距離措施有條件放寬▼