晚市堂食年初七解禁可延至晚上10時　健身、美容院、主題公園重開

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-16 18:21

政府宣布周四年初七（18日）起，有條件逐步放寬社交距離措施，餐廳晚市堂食終於「解禁」，可延長至晚上10時，並最多可4人一枱。部分表列處所可以恢復運作，包括健身中心、美容院、按摩院、電影院、主題公園和體育處所。 進入處所的市民需要掃描安心出行或登記資料，可重開的處所員工每14天要接受一次病毒檢測。

（黃寶瑩攝）

本港今天新增8宗確診個案，食物及衞生局局長陳肇始表示，疫情過去一個月逐漸緩和，根據最新發展及風險評估，有條件逐步放寬放寬社交距離措施。

食肆可4人一枱

陳肇始宣布，本周四、年初七（18日）起，政府容許第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》下的部份表列處所運作，包括所有室內和室外的體育處所、健身中心、美容院、按摩院、公眾娛樂場所（例如主題樂園、電影院、博物館、表演場所和家庭娛樂中心）、遊樂場所（如溜冰場和桌球室）、以及遊戲機中心。食肆堂食營業時間延長至晚上10時，最多可4人一枱。

相關處所負責人必須要遵守過往措施，以及兩項新增措施，包括負責人須確保使用者進入處所前，利用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、電話、到訪日期時間等資料，並保留紀錄31天。

另外，負責人須安排員工由2月11日起，每14天要進行一次病毒檢測，並需保留紀錄31天。如無遵守，當局會考慮風險因素等，禁止違例食肆晚市可堂食，並重回限坐2人一枱，為期3、7或14天不等，減低傳播風險。

派對房間、夜總會、酒吧續停業 泳池、泳灘未能重開

部分表列處所須繼續停業，包括浴室、派對房間、、酒吧、夜店、夜總會、卡啦OK、麻將天九耍樂處所和泳池等。

年初四，大批市民前往長洲遊玩，現場人頭湧湧。（張浩維攝）