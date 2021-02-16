晚市堂食料周四放寬　八成食肆晚市預約已爆滿　最快下周一才有位

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-16 17:30

本港疫情放緩，食肆晚市堂食有望於周四年初七（18日）起延長至晚上10時，並由2人一枱增至4人。有飲食界代表指，由於市民過去多月只能食外賣，對堂食「餓咗好耐」，故周四晚已有70至80%的中式酒樓、酒店餐廳等預約爆滿。惟業界亦擔憂疫情反彈，希望市民勿再「報復式消費」。 《香港01》今午亦致電多間酒店詢問周四晚自助餐訂位情況，大部份預約已爆滿，當中香港萬麗海景酒店的「Café Renaissance」及香港JW萬豪酒店「JW咖啡室」，預約最早亦至下周一晚（22日）。

政府早前預告，如疫情無重大變化將可於年初七（2月18日）放寬防疫措施，包括堂食延長至晚上10時，並由2人一枱改為4人一枱；多個處所亦可重開，如戲院、美容院及健身中心等。

《香港01》今午致電七間位於港、九、新界的酒店詢問周四晚自助餐訂位情況，當中只得香港W酒店「KITCHEN」仍可預約，其餘周四晚預約已爆滿，包括逸東酒店「普慶餐廳」、帝逸酒店「Alva House」、尖沙嘴帝苑酒店「雅苑座」等。當中香港萬麗海景酒店的「Café Renaissance」及香港JW萬豪酒店「JW咖啡室」，預約最早亦至下周一晚（22日）。

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香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，近日餐飲業市道暢旺，日間堂食時段不少餐廳均大排長龍。雖生意額約比往年下跌30％，但在禁晚市堂食等限制下，他笑言「做到咁嘅生意算好㗎啦！」

黃又指，不少市民近月無法堂食，相信已「餓咗好耐」，亦希望與家人及朋友出外相聚。因此不由周四起，不論中式酒樓、酒店餐廳或西餐廳，大部份預約已爆滿，估計酒店餐廳及連鎖酒樓有70%至80%預約已滿。然而他坦言擔憂防疫措施放寬後疫情又再反彈，故希望市民勿重演去年父親節後「報復式消費」情況。