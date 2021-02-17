中年漢箍煲不遂狂斬女友　令其嘴難以張開　官斥惡毒囚15年8月

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-02-17 14:42

中年男子謝安，求女友箍煲不遂，持刀刺傷前女友的腹部，又斬其面、頭、頸部等，女事主多處受傷並被毀容，口部更是難以張開，兩邊聲帶受創，再無法大聲說話。中年漢否認襲擊及有意圖而傷人兩罪受審，早前被陪審團裁定罪成。而高等法院法官今(17日)判刑時透露，女友在事後見到男人會緊張，聽到與被告名字「謝安」相似的名字也會感到驚惶。法官斥責被告立心惡毒，手段兇殘，令人震驚和髮指，最終判他監禁15年8個月。

第二次施襲令事主毀容

被告謝安（39歲），被控1項襲擊他人致造成身體傷害罪，指他於2018年12月7至8日，在馬頭圍鴻運街一單位內襲擊女事主林以晴。他另被控1項有意圖傷人罪，指他再於同月11日在鴻運街8號非法和惡意傷害林，意圖使她身體受嚴重傷害。

法官判刑時指，形容第二項控罪、即把女友斬至毀容的事件，案情極嚴重。被告為執復事主提出分手，想令事主嚴重受傷，甚至毀容。

先一步回家躲藏在房間

被告在案發前故意不把自己的鞋放在鞋櫃，然後躲藏在房間。他不開燈和不作聲，製造無人在單位假象，至事主返回單位才衝出犯案。法官指，被告是有預謀犯案。

事主倒地仍不斷襲擊

而在施襲的過程中，被告使用的暴力不斷升級。即使事主跌在地上，被告仍繼續襲擊，事主因此感到絕望，認為自己會死去。

法官斥責被告立心之惡毒，手段之兇殘，令人震驚和髮指，幸有見義勇為的街坊報警。

事主聽到被告名都會驚

事主有多處永久的傷勢，包括面、左耳和左手，其面留有疤痕。報告亦透露，事主在案發後不敢外出，向他人稱傷勢因交通意外造成。有成年男子走近時，她會感到緊張，聽到與被告名字「謝安」相似的名字也會感到驚惶。事主曾認為香港是安全的地方，現時卻覺得危險。

事主女兒見母躺血受驚

此外，事主年幼女兒雖未目睹襲擊過程，但見到母親流血，因此受驚哭泣，法官指可想像事件對事主女兒造成的陰影。

法官續指，被告未有任何悔意，最終就兩罪判他監禁15年8個月。而被告判刑後，表明會上訴。

女友6歲女面前持刀求復合

案情指，被告和事主於2018年初認識，迅速發展成為情侶。同年6月，被告搬入事主的單位，與對方的6歲女兒同住。惟兩人之後感情轉差，事主提出分手，但被告拒絕。

於同年12月7日晚，被告手持利刀到單位求復合，又勒她的頸。直至事主的女兒大哭，被告才放手。

數日後再回單位施襲

此外，事主和女兒於同月11日返家，惟被告在單位守候，用長刀從後襲擊事主。被告追著事主至大廈地下，然後用刀刺對方的腹，又在其額頭上鎅上多刀。

事件驚動鄰居，惟被告威脅目賭的鄰居不要報警。被告繼而把事主拉回屋內，事主一度成功逃脫，跑到大廈鐵閘。但被告再截停她，斬其面部和頸部等，事主倒在血泊中暈倒。

事主送院搶救兩日後才蘇醒

事主被送院搶救2天才蘇醒，但她多處受傷，面及頸部多處有疤痕，視力等亦受影響。此外，她的口難以張開，兩邊聲帶亦受創甚深，再無法大聲說話。她留院一個月後，方可出院。

案件編號：HCCC 402/2019