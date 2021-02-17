12港人潛逃｜律師助理涉助李宇軒偷渡　控罪書指黎智英為共謀者

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-02-17 18:48

律師助理涉嫌協助12港人偷渡台灣，並疑違犯國安法早前被捕，被控串謀勾結外國勢力危害國家安全罪，及串謀協助罪犯等兩罪，今日（17日）被押解至西九龍裁判法院提堂。控罪書提到助理涉協助「香港故事」成員李宇軒偷渡，並透露壹傳媒集團創辦人黎智英是串謀者；而被告被指涉違國安法的控罪，指被告除黎以外亦，並與黎的前私人助理Mark Simon，及有「攬炒巴」之稱的劉祖廸串謀求境外勢力制裁中國。

雖然辯方提出保釋申請，但遭國安法指定法官蘇惠德拒絕，案件押後至4月14日再訊，被告期間須還柙。

控罪提及Mark Simon劉祖廸

被告為陳梓華（29歲），被指違《港區國安法》中，串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，指他在去年7月1日至本年2月15日期間，與黎智英、Mark Herman Simon、李宇軒及劉祖廸及其他人一同串謀請求外國或境外組織，對香港或中國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動。

另一罪指黎智英等串謀助李離港

另一項控罪為《刑事訴訟程序條例》下的控罪，指陳在去年7月某日至8月23日，知悉李宇軒干犯勾結外國或境外勢力危害國家安全罪後，與李宇軒、黎智英及其他人串謀協助李宇軒離開香港到台灣，意圖妨礙拘捕或檢控。

12港人案及本案控罪書提及的主要人物。(詳看下圖)

控方要求押後案件8星期，以便警方作進一步調查，包括查閱被告的電子器材、被告及串謀者的銀行交易等。

被告稱被警方監察4個月

辯方則要求延長被告可提出法律專業保密權申述的時限，以及要求縮短案件押後的時間。辯方又透露，被告去年10月已曾涉違反《國安法》被捕，當時遭沒收護照、凍結戶口，自此受到警方監察達4個月。

控方澄清當時沒正式落案起訴被告，而且被告擁有達5部電子器材，包括電話、電腦等，警方需時進行查閱，警方亦要時間調查黎智英旗下公司「Lai’s Hotel Properties Limited」的戶口以及Mark Simon的滙豐銀行戶口。

涉及團隊處理眾籌款項

據了解，被告遭指控與串謀者，即黎智英、Mark Herman Simon、李宇軒及劉祖廸，透過「Stand With Hong Kong（SWHK）」要求外國進行制裁，而團隊至今仍運作，有證據顯示團隊曾寫信遊說外國政府取消與香港的引渡協議，更有指團隊擁有名為「Project Hong Kong Trust」的信託，用以處理眾籌款項，當中涉款逾1400萬元。被告更涉幫助「12港人」之一的李宇軒安排安全屋、交通以及安排他到碼頭離港。

案件編號：WKCC624/2021