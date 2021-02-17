新城市廣場喜茶店被刑毀　少年認罪並願接受任何處分　判更生中心

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-02-17 15:57

有網民在去年5月13日號召在全港各商場「和你Sing」，其中一名16歲少年在新城市廣場破壞內地飲品店喜茶被警員當場拘捕。他早前承認刑毀和拒捕罪，押後至今（17日）判刑。主任裁判官溫紹明指，案件無疑嚴重，但從報告可見被告有真誠悔意，相信他已得到教訓，往後會奉公守法，又指看到被告父母對被告的支持，故最終判處他到更生中心服刑。

被告為17歲姓周少年（案發時16歲），被控一項刑事毀壞罪和一項抗拒依法執行職務的警務人員罪。

被還柙後已反思己過

辯方指，被告自認罪後被還押監房看管，期間反思己過，現已真心悔改，並親撰求情信指會積極面對任何處分，希望法庭能優先考慮判處被告到更新中心服刑，讓他可以繼續學業。

官指案情無疑嚴重

主任裁判官溫紹明判刑時則指，案件的性質和案情無疑屬嚴重一類，但被告因此案已被還押一段時間，法庭替被告索取其報告也屬正面，故相信他真誠地感到後悔及已經得到教訓，往後也會奉公守法並會繼續努力讀書。

溫官又稱，對於青少年被告而言，父母的支持對他們改過自新非常重要；從報告可見，被告也已經感受到被告的父母所給予的支持，加上被告年紀尚輕，沒有任何犯罪記錄，故最終判處他到更生中心服刑。

案件編號：STCC 2646/2020

事件發生經過。(詳看下圖)