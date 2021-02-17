新冠肺炎｜再多兩名有長期病患男患者離世　累計197人死亡

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-17 22:15

本港再多兩名確診新冠肺炎病人於公立醫院離世，包括一名在瑪嘉烈醫院的57歲男病人，以及一名在威爾斯親王醫院的68歲男病人，兩人均有長期病患。本港累計197名新冠肺炎患者死亡。

本港再多兩名確診新冠肺炎病人於公立醫院離世，包括一名在瑪嘉烈醫院的57歲男病人，以及一名在威爾斯親王醫院的68歲男病人，兩人均有長期病患。（資料圖片／高仲明攝）

醫院管理局今日（17日）公布，一名患有長期病患的57歲男病人（個案7021）離世，他屬於歌舞群組，於去年12月7日因發燒及呼吸困難，入住瑪嘉烈醫院接受治療，確診感染新冠肺炎。病人情況其後轉差，於去年12月20日及1月7日先後被轉送至深切治療部接受治療，惟情況持續惡化，延至今日中午12時5分離世。

另外，一名68歲有長期病患男病人（個案9438）離世，他為源頭不明個案。他因初步確診感染新冠肺炎，上月14日被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院，同日轉送威爾斯親王醫院深切治療部接受隔離治療。病人經治療後，病毒抗體呈陽性，衞生署於本月5日解除其隔離令。病人繼續於深切治療部留醫，惟其病情持續惡化，延至今日晚上6時42分離世，他生前居於上水清河邨清頌樓。

醫院表現，對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。連同上述兩名病人，至今共有191名新冠肺炎確診病人於公立醫院離世。連同6名在家或私家醫院死亡病人，累計197名患者離世。

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