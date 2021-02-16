新冠肺炎｜學資處一文職人員確診　工作地點工業貿易大樓4樓關閉

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-16 15:39

本港第四波新冠肺炎疫情持續，在職家庭及學生資助事務處今日（16日）宣布，一名學生資助處的職員今日確診新型肺炎。該名職員為文職人員，於工業貿易大樓四樓工作，日常無須接觸公眾，最近一次上班日期為2月10日。 當局指，基於公共衞生考慮，學資處下午已關閉工業貿易大樓四樓辦公室，以進行徹底清潔和消毒。

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在職家庭及學生資助事務處表示，確診學資處職員為文職人員，他於工作時有佩戴外科口罩，與其他人士保持適當社交距離。

在職家庭及學生資助事務處今日（16日）表示，一名學生資助處（學資處）的職員今日確診2019冠狀病毒病。另外，學資處今日下午已關閉工業貿易大樓四樓辦公室，而設於該樓層的服務櫃檯亦會暫停服務至2月19日。該處會聯絡已預約櫃檯服務人士。

在職家庭及學生資助事務處強調，在疫情期間一直嚴格執行各項防疫措施，包括要求員工在與人接觸及在公眾地方時必須佩戴口罩，亦已加強工作環境的清潔和消毒。該處已提醒所有員工須注意個人衞生，並時刻保持警覺。如有身體不適，必須立刻求醫及通知處方。該處又指會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合中心的防疫措施和檢疫措施。

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