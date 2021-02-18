順豐香港向百個基層家庭及青年各派最多1萬元　由東華三院審批

撰文： 韋景全 最後更新日期： 2021-02-18 11:00

順豐速運(香港)今日( 18日)宣佈向東華三院捐出100萬元，以設立「順豐香港抗疫資助計劃」，為該院屬下52所中學、小學、特殊學校及幼稚園的合資格學生、低收入家庭及青年，提供上限10,000元的一筆過現金資助，以支援他們在疫情期間購置在家學習所需要的電腦設備、數據卡及其他生活必須品，紓緩經濟壓力。

順豐香港區總經理岑子良(左)代表公司向東華三院主席文頴怡遞上100萬元支票。(順豐香港提供圖片)

是次資助計劃的受惠人士除了東華三院屬校的基層學生及其家庭，也包括及居住於東華三院大角咀活化物業「福全．共寓」青年共居空間的低收入家庭及青年。他們於本月下旬起，將接獲東華三院通知遞交申請，通過審批可獲得上限1萬元現金資助，預計將有不少於100人及家庭受惠。

獨居於福全共寓的70多歲長者何先生，退休後靠綜援生活，平日都是使費不多的活動如做義工和行山，惟自疫情開始已不敢出街，連出外購買食物亦減少，加上物價愈來愈貴，只靠綜援資助很難維持合理水平的生活，外界捐助食物最能令他受惠。

就讀於東華三院張明添中學的一位中學生有3弟妹，還在讀小學和幼稚園，四人都因疫情關係而需要上網課。家中固定網絡經常斷線，四人平日上網主要靠手機。他早前已經申請關愛基金購買平板電腦，但就讀六年級的妹妹因為已經是畢業班，學校認為不合符資格申請；就讀三年級的妹妹平日向學校借用電腦，但要每月申請，所以未必每個月都能借電腦使用。現在透過抗疫資助計劃，他們可以申請資助購買平板電腦，方便網上學習。

「順豐香港抗疫資助計劃」是順豐香港「豐管家」慈善捐贈計劃的首個項目，將旗下「豐管家」的收益不扣除成本全數撥捐東華三院作慈善用途。「善款」來自智能櫃用戶逾時未取件的額外收費，即過了首24小時的免費儲存服務後，顧客往後每24小時需繳10元「豐管家」服務費用。

東華三院主席文頴怡感謝順豐香港捐款，盼望攜手為有需要人士提供適切援助，以解燃眉之急，共渡逆境。順豐香港指這次是「豐管家」慈善捐贈項目的開端，未來一年會密切注視疫情發展及社會不同背景人士的需要，適時推出支援社區的慈善項目。