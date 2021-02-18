200萬劑疫苗將抵港　5優先群組包括醫護、長者及紀律部隊先打針

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-18 15:41

本港訂購的首批內地科興疫苗明日（19日）下午抵港，復星與德國藥廠BioNTech的復必泰疫苗則本月底到埗，合共200萬劑。五個群組可獲優先接種，如醫療人員、60歲或以上長者、安老院舍及殘疾人士員工及紀律部隊等，他們可到四類地方注射疫苗，包括全港29個社區疫苗接種中心、18間普通科門診及超過1500個私家醫生診所。

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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科興疫苗明日下午到港，復必泰疫苗則本月底到達，合共200萬劑疫苗，由於每人要打兩劑，即首批疫苗可覆蓋100萬人。公務員事務局局長聶德權表示，疫苗要分批到港，因此要區分優先群組，政府四名專家顧問及衞生防護中心的兩個科學委員會建議，感染新冠病毒後病情嚴重甚至死亡的高危組別、暴露高風險感染及容易傳染給體弱人士和維持社會運作的必要人士都應獲優先接種，當局訂出五類優先人士：

1.醫療機構及抗疫人員

2.60歲或以上人士、陪同70歲接種者的兩名同行者

3.安老院舍及殘疾人士院友及員工

4.提供公共服務人員，例如處理環境衛生、廢物、污水、渠務、街市潔淨、紀律部隊及郵政人員

5.跨境運輸口岸、港口工作人員、機組人員、跨境司機、陸路船員、漁民等

上述人士可到四類地方接種疫苗，包括全港18區29個社區疫苗接種中心、1200多位私家醫生的超過1500個診所、醫院管理局的18個普通科門診和長者及殘疾人士院舍。每區的社區疫苗接種中心，大多在體育中心，詳情會在疫苗專頁網站交代。

聶德權表示，預計要有1000名醫護人員及1000名公務員，接種中心至少營運6個月，29間中15間由醫療機構、組織、私家醫院營運、醫管局7個聯網各營運一間、5個位於私家醫院場地、衞生署及香港大學醫學院各營運一間。29個接種中心有24間會接種復必泰疫苗，5間會用科興疫苗。

他又稱，當科興疫苗到港並妥善儲存後，下周二（2月23日）開始接受疫苗接種網上預約，2月26日（周五）開始在五間社區疫苗中心及醫管局下的普通科門診，為優先群組人士接種科興疫苗，3月初會安排參與私家醫生接種科興。由於復必泰疫苗在冷凍鏈上有嚴格要求，聶德權補充該疫苗要先稀釋再注射，因此復必泰疫苗主要在接種中心為市民注射，而每間中心只有一款疫苗提供。