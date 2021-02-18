科興疫苗｜食衞局局長認可科興疫苗在港緊急使用 　即日生效

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-18 11:35

食物及衞生局今日（18日）宣布，局長陳肇始今日根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》，認可科興的新冠疫苗在香港作緊急使用，有關認可由今天起生效。 局方又指，根據疫苗供應商提供的資料，準備供港的首批約100萬劑科興疫苗快將運抵香港，政府接收到有關疫苗、並完成必須的質檢程序後，將盡快啟動全港性疫苗接種計劃。

▼ 科興疫苗從實驗室到市場需經七大步驟 ▼

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疫苗顧問專家委員會昨日表示，推薦港府使用內地科興疫苗。食物及衞生局今天指，局長經參考顧問專家委員會的意見，並考慮新冠肺炎對公眾健康構成的威脅，認為有關認可屬必要，並且符合公眾利益，已行使《規例》第3條所賦予的權力，認可科興的新冠疫苗在香港作指明目的。

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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要繼續提交最新的臨床數據



局方又指，為確保有關疫苗持續安全、有效及具品質保證，局局長對上述認可附加條件，包括要求申請人執行相關的風險管理計劃，並繼續提交最新的臨床數據、每一批次的化驗分析證明書，以及適時更新質素文件等。

局方表示，政府會同時繼續跟進其餘本港已採購疫苗的緊急使用批核和供應時間表，並做好相關疫苗接種安排的籌備工作。政府亦會繼續按照疫苗採購策略，預先採購其他能夠符合安全、效能及質素要求包括仍在研發階段的新冠疫苗，以確保全港市民能有不同疫苗及足夠供應可供接種。