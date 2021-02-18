安心出行｜政府發言人澄清外賣可不掃碼　陳肇始：入處所就要掃

社會新聞
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食肆今日(18日)起可以恢復晚市堂食，但顧客進入餐廳時需要登記或使用「安心出行」。食衛局長陳肇始早前指，不論外賣或堂食，只要進入餐廳範圍都需要掃碼或登記。

政府發言人今日回覆部分傳媒時澄清，買外賣顧客以及外賣速遞員，可以毋須掃描「安心出行」二維碼。陳肇始今出席疫苗記者會時，回應有關提問時重申，相關法例是要求市民進入處所時就需要掃「安心出行」，有關做法不是針對買外賣等行為。

2月18日放寬防疫措施，政府發言人澄清外賣可不掃碼，但陳肇始重申進入處所不論是否外賣都要掃碼。（歐嘉樂攝）

政府發言人今日回覆個別傳媒查詢時澄清，由於純粹外賣不涉及脫下口罩，而顧客逗留時間亦較堂食短。因此到食肆購買外賣的顧客，或提取外賣的外賣員，即使進入食肆不掃安心出行二維碼或登記，情況是可以接受。

惟陳肇始早前(11日)接受港台訪問提及相關政策時，曾被問到晚市期間買外賣是否需要掃碼，她當時表示，只要進入餐廳範圍都需要。她於今日疫苗記者會上，再被問到確實的做法為何，她未有正面回應，僅重申有關做法不是針對買外賣等行為，而是法例要求，進入相關處所，負責人就會要求需要掃瞄「安心出行」或登記。

陳肇始又指，掃瞄「安心出行」可協助追蹤工作更快捷及有效，如有人曾到過食肆後確診，其他曾到訪相同食肆人士會收到通知。

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▼2月18日年初七起　晚市堂食須使用安心出行▼

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