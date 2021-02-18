安心出行│酒樓指需花最少兩周熟習　選擇登記個人資料者較多

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-18 13:58

本港新冠肺炎疫情有所緩和，政府早前宣布於今日（大年初七）放寬防疫措施，包括食肆堂食延長至晚上10時、每枱人數上限增至4人等，但食客進入食肆前須掃描「安心出行」二維碼或登記個人資料。 倫敦大酒樓負責人坦言，酒樓以長者顧客為主，「安心出行」的執行上存在困難及吃力，因部分記性較差，或患腦退化症的長者或會忘記個人資料，因此已叮囑員工須好言相勸。他相信或需兩周至一個月的時間，才可運作暢順。 茶客均對措放寬措施感到開心，指已有兩個多月沒有外出吃飯「餓咗好耐」，因此今日立即與家人一同飲茶。亦有茶客指，當得悉政府準備放寬時，已預訂不同的餐廳與家人吃飯。

每枱均放「安心出行」二維碼紙牌 疫情下僅15%生意



旺角倫敦大酒樓今早8時已有不少茶客在喝早茶，其後9時更座無虛席。為配合政府的新措施，酒樓安排員工於門外派發登記紙條，並提醒茶客安裝「安心出行」；而每枱亦放有「安心出行」二維碼的紙牌，在職員的幫助下，部分長者選擇臨場安裝程式。

對於政府放寬食肆的防疫措施，旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，「當然係開心，代表疫情呢段時間緩和咗。遲與早係冇所謂，但求人好平安。」他透露，第四波疫情下只能維持過往15%生意，相信恢復晚市後，員工的工時增加致收入提升，有助他們減少生活上的困難。

蘇萬誠指，只期望疫苗接種後，疫情得以緩和，令社會能夠回復正常。（歐嘉樂攝）

但對酒樓而言，由於暫時仍未能恢復晚間宴席，對生意的幫助並不大。他只期望疫苗接種後，疫情得以緩和，令社會能夠回復正常。「已經一年時間喇，做晒有高有低嘅心理準備。」

酒樓：「安心出行」執行上存在困難 登記資料者較多

至於新措施「安心出行」方面，蘇坦言「今日有少少炆憎」，指酒樓以長者顧客為主，執行上存在困難及吃力。他亦指，暫時選擇登記個人資料的食客較多。但由於不能要求食客提供身份證確認，只能夠信任。他認為，政府、食肆、市民互相合作，單方面配合只會徒勞無功，「執法者唔係我哋，政府諗到咩方法，只可以盡量配合。」

問到會否擔心有顧客不願配合而動粗，蘇認為屬個別情況，指長者願意配合措施。惟部分記性較差，或患腦退化症的長者或忘記個人資料，因此他早已叮囑員工須好言相勸，避免衝突發生。他亦指，有外傭不懂粵語及英語，「試過一單要用佢電話打去佢屋企人問。」他認為，「安心出行」或需兩周至一個月的時間，才可運作暢順。

數日前已預訂餐廳今明兩日吃飯

習慣上班前飲茶、今早與朋友3人一枱的陳先生表示，歡迎政府放寬措施，因上限2人不能與朋友一枱。他更指，數日前當得悉政府準備放寬，已預訂不同餐廳，分別於今晚及明日與家人吃飯，「星期六同父母四個人啱啱好！梗係開心啦！」

陳亦指，兩個月前已在兒子的幫助下安裝「安心出行」，稱程式方便易用，但必須記得於飯後按「離開」的按鈕。本港疫情多個月以來一直反覆，他對此不感到擔心，「香港政府做得好足，起碼肯做，雖然遲咗少少。」

習慣在晨運後到酒樓飲茶的廖女士高呼，「開心！有茶飲健康嘛。期待幾耐？有咁耐得幾耐囉。」她解釋，4人一枱傾談的話題不同，周日更已訂枱到尖東飲茶，「叫埋我啲姐妹飲。」她亦指，進入黃大仙祠及車公廟須使用「安心出行」，所以早已安裝。

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何女士則表示，自第四波疫情爆發，政府收緊防疫措施後，已有兩個多月沒有外出吃飯，因此今日立即與家人一同飲茶，「分枱之後都冇出過去，都係屋企食，自己煮。」她亦指，最期待吃蝦餃及燒賣，「餓咗好耐喇。」