安心出行｜高先戲院開幕　影迷睇《狂舞派3》唔掃app手動登記資料

撰文： 曾鳳婷 郭倩雯 鄧栢良 最後更新日期： 2021-02-18 16:13

位於西環北街的高先電影院於今日（18日）開幕，亦是政府放寬防疫措施'戲院重開之日，但規定入場人士必須以手機掃瞄「安心出行」二維碼或登記個人資料。不少影迷今早9時許便前住戲院，急不及待過過戲癮，惟現場觀察，選擇使用「安心出行」二維碼的人數少之有少。不少市民表示，現時還未下載程式，擔心其隱私安全程度，故選擇以登記個人資料方式進場。

政府早前宣佈於今日放寬防疫措施，表列處所如室內及室外體育館、健身中心、美容院、戲院及主題樂園等可以重開，食肆亦可4人一枱及延長堂食至晚市。香港01記者早上9時半到達西環高先電影院首場電影《狂舞派3 》開映前觀察，目測約有50人進場。戲院提供以網上表格、手寫表格和「安心出行」三種方式登記個人資料，大多市民選擇以網上表格登記，亦有數名市民選擇手寫表格登記，現場只有一人使用「安心出行」程式。

男團Mirror粉絲Circle在網上得知高先電影院今日開幕，她表示，之前也有看過《狂舞派》，故今日特地追看Mirror成員楊樂文有份主演的《狂舞派3》。她指自己仍未下載「安心出行」，「依家係咪得有填Form？如果有得填咪填」。

另一名在西環土生土長的王先生表示，以往西環都未有戲院，需要跨區看電影，認為高先電影院開幕後，看戲必然方便得多，「以後睇戲唔使再去數碼港、銅鑼灣」。對於政府推出安心出行追蹤確診個案，他指自己未有下載應用程式，因為對於程式的保護私隱安全能力存疑，會選擇手動登記資料代替。他認為若市民不想下載安心出行應用程式，以手動登記資料方式代替也可以接受。

住在附近的影迷區先生則選擇以手寫表格登記個人資料，他認為使用程式不太安全亦認為效用不大。他解釋有部分市民帶同多部電話掃二維碼，認為會令政府難以追蹤確診個案的緊密接觸者。他表示不太擔心進入戲院看電影會增加感染風險，「我戴晒口罩，冇乜問題」。

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