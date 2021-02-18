北角ACX戲院再開幕　去年試業4日即停業損手逾百萬　主攻本地電影

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-18 21:31

疫情反覆，被迫停業兩個多月的戲院處所，今日（18日）起有條件下放寬重開。位於北角的新院線ACX Cinemas原定去年11月28日起試業，僅試業4日後即被迫停業，今日終於重開。宏寰文化傳播及ACX Cinemas總監黃永峯坦言，失去錯過多個假日「超級黃金檔期」，加上員工薪金及租金等，粗略估計近幾月已錄得約7位數字的損失。 黃永峯指，北角區內只餘下主要播映粵劇的新光戲院，而ACX會主力播放本地電影為主，期望殺出一條血路，並有意於今年於九龍及新界再開兩家戲院。﻿ 重開首日，市民到戲院購買戲票或欣賞電影，均要登記姓名或掃「安心出行」二維碼，職員指兩個方式使用率為各半，有市民說今日早上預先下載程式外出，以便「周圍去」，坦言不少處所本身要登記個人資料，不認為有關程式會影響私隱問題。

▼戲院重開情況▼

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在第四波疫情的衝擊之下，大部分娛樂處所須關閉，直至今日（18日，大年初七）才重開。位於北角的新院線ACX Cinemas原定去年11月28日起試業，僅試業4日後即被迫停業，相隔70多日後終於可以重新復業。黃永峯表示，首日開業之後，由於最多只能坐滿5成座位，現時平均每個場次可以坐滿4成觀眾，反應算是不錯，期望疫情有好轉，可以陸續增加座位供應。

位於北角的新院線ACX Cinemas原定去年11月28日起試業，僅試業4日後即被迫停業，至今70多日後終於可以重新復業。（鄭子峰攝）

他續說，戲院12月2日始開始停業，期間仍要支付員工薪金、租金等，虧蝕金額數以百萬元計，現時只會提供限於一日前的電影預售，周末預售戲票情況相信較為熱烈。他又說，顧客若決定不使用「安心出行」登記入場，填妥的個人資料會有一位職員負責，並會將有關資料表格鎖在夾萬，保存31日，確保私隱不會外洩。他認為由於要登記個人資料以及掃「安心出行」二維碼，相信市民會理解程序，冀不會減低市民來電影院的意欲。

今日為處所重開的首日，市民進入戲院，不論是購買戲票及欣賞電影，均要登記姓名或掃「安心出行」二維碼。（鄭子峰攝）

他說，ACX主要推動本地電影，盡量會每日於早場、夜場提供本地電影播放，「其實有啲電影已經擺咗一年，有啲更加係前年要播放，而家可能係非法嘅地方都已經下載到，我哋都會攞出嚟播，只要係適合嘅電影都會播放，適合唔同年齡階層、戲迷嘅口味需要。」

北角的新院線ACX Cinemas今日（18日）重新復業。（鄭子峰攝）

今日為處所重開的首日，市民進入戲院，不論是購買戲票及欣賞電影，均要登記姓名或掃「安心出行」二維碼，職員指至下午時間，兩個方式使用率為各半，當中不分年齡層，「部份連長者都冇安心出行，佢哋唔識安裝。」

前來購買戲票的陳小姐表示，戲院關閉多時，想在假期內與女兒前來看戲，作為娛樂，並今日早上預先下載程式外出，以便「周圍去」。她掃描「安心出行」二維碼入場購票，認為比較方便，「如果我要寫資料，之後又唔知佢哋唔見咗我咪仲麻煩，而家我唔使講任何野，掃一掃就得，好似方便啲，冇得話擔心人哋攞我啲資料，如果要擔心就到到都唔使去。」

有影迷掃描「安心出行」二維碼入場購票。（鄭子峰攝）

購買明日戲票的陳先生則登記個人資料到現場購票，他說，早已得知到任何處所需要登記資料，現時沒有考慮下載「安心出行」，「我電話冇晒記憶體，冇位安裝喎！過幾日先算啦，我唔覺得而家唔方便。」他說，不會擔心因為要登記個人資料而減少外出或用餐，因為疫情之下，早已習慣久不久改變的防疫政策。

▼疫情趨緩 年初七（2月18日）社交距離措施有條件放寬▼

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黃永峯坦言，首間電影院選址北角，是因為附近沒有同類競爭對手，「選址北角可以吸引寶馬山、城市花園及北角唔同地方嘅居民，附近有冇其他對手，加上商場之前有同我哋傾合作，覺得可以就決定咗啦！」並説有意於今年九龍及新界新增兩間戲院。