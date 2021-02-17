新冠肺炎│戲院及攀石中心重開　已設安心出行QR Code供市民使用

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-02-17 23:58

政府將於明天（18日）放寬防疫措施，表列處所如室內及室外體育館、健身中心、美容院、戲院及主題樂園等可以重開，食肆亦可4人一枱及延長堂食至晚市。有健身中心及戲院已做好準備，包括提供長效殺菌抗病毒塗層、搓手液及設有QR Code讓入場人士使用「安心出行」應用程式。

英皇戲院為重開進行了連串的防疫措施，當中包括全面採用香港科技大學研發、長效90天的GERMAGIC™長效智能抗病毒塗層。（英皇戲院提供圖片）

疫情肆虐，戲院亦被迫停業多時，明日終可重開。其中英皇戲院採用了由香港科技大學研發、長效90天的GERMAGIC™長效智能抗病毒塗層，以及長效4小時的低敏殺菌搓手液，於旗下6間戲院包括中環娛樂行、屯門新都商場、馬鞍山新港城中心、尖沙咀iSQUARE、將軍澳康城及荃灣荃新天地使用，盼市民可安心到影院觀賞電影。

此外，在柴灣杏花邨、新蒲崗及新蒲崗兒童攀石學校設有分店的JUST CLIMB攀石中心，同樣提供長效4小時的低敏殺菌搓手液，讓使用人士安心進行攀石運動。JUST CLIMB創辦人何善揮表示，疫情至今令攀石中心多次停業，錯過了聖誕及農曆新年的假期旺季，嚴重影響收入。其公司為應對疫情，為場地定期消毒，又規定在場人士攀石時需配戴口罩、暫停使用鎂粉、暫停使用更衣室、限制場內人數，職員需每10天進行病毒檢測及場內人士需要保持1.5米的社交距離等，期望政府能充分考慮業界就疫情做出的應對措施及成效，不會再輕易勒令關閉體育場地。JUST CLIMB亦有在店內設有QR Code讓入場人士使用「安心出行」應用程式，「我們的入場人士均為定期訓練的運動員或訓練班參加者，以往未有安心出行前，我們都為進入店內的場地使用人士登記；至於街客，我們亦有Google Form讓他們填寫，他們可以自行決定是否使用安心出行」。