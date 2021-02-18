晚市堂食解禁　黃傑龍揭有食肆擬挪用顧客登記資料：會有私隱問題

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-18 20:42

晚市堂食今日（18日）起可以重開，食肆需要求顧客掃安心出行二維碼或登記個人絡資料。「稻苗學會」會長黃傑龍指，有食肆同業詢問是否可以把收集到的顧客資料，用作推廣產品作用。他認為此舉會有私隱問題，但相信是個別事件，不過早前亦有聽聞業界有人提出類似做法，故須再三提醒業界不應涉違規行為。

《香港01》正向政府相關部門及私隱專員公署查詢。

稻苗學會會長黃傑龍在facebook分享有同業查問顧客資料可否作推廣用。(黃傑龍facebook)

黃傑龍向《香港01》表示，政府推行政策倉促，要求基層員工執行涉及保存個人資料的工作不容易。他指，其集團下的餐廳會準備31個公文袋，每日會用紙箱收集顧客登記資料，收工後經理會用鎖匙打開收集箱，並倒入公文袋中，員工不會接觸或查看，再把公文袋鎖入櫃放31日，如衛生署無要求提交資料就會銷毀。

他說措施運行了近一天，使用安心出行和紙條登記的比例大多分店都各半，但某些地段9成用紙，卻有分店8成用安心出行，形容比例分別頗大。

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

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《香港01》正向私隱專員公署查詢食肆以顧客資料推廣的做法是否違例，以及保存資料有何指引。

公署過去回覆傳媒查詢時亦表示，《私隱條例》保障資料第3原則規定，個人資料只限使用於收集時述明的目的或直接相關的目的。除非得到資料當事人的訂明同意，或資料使用者根據個別情況引用《私隱條例》第8部的相關豁免，否則個人資料不得用於新目的。