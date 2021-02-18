安心出行｜食肆放寬首日　市民避掃碼門外吃飯：門口食唔使掃啩？

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-18 17:50

本港新冠肺炎疫情有所緩和，政府早前宣布於今日（大年初七）放寬防疫措施，包括食肆堂食延長至晚上10時、每枱人數上限增至4人等，但食客進入食肆前須掃描「安心出行」二維碼或登記個人資料。 有市民表示，不懂安裝「安心出行」，亦不願登記個人資料，故選擇在餐廳門外的桌椅吃飯，「我喺門口唔使（掃描）啩？嘟來嘟去，幫到啲乜嘢呀」亦有市民出門前已在家安裝「安心出行」，指已約多個月沒見面的朋友，今晚到酒樓聚會。 有餐廳職員表示，有顧客寧願不吃飯，亦不願使用「安心出行」。她亦坦言無法核對顧客的資料，指顧客會感到反感，「唔通我即場打電話睇你通唔通？ 」亦有餐廳職員估計，恢復晚市堂食後，工時增加至最少8個小時，相信薪金可提升一半。

▼2.18放寬食肆防疫措施▼

+ 5 + 5 + 5

市民選擇坐餐廳外冀不掃碼 「嘟來嘟去，幫到啲乜嘢呀」



雖然政府規定市民進入食肆必須登記個人資料，或掃描「安心出行」二維碼，但有市民亦不願遵從。羅先生與朋友選擇坐在餐廳外的桌椅吃飯，若以政府的定義，其桌椅由店舖提供，應同屬餐廳範圍內。不過，他向記者表示沒有安裝「安心出行」，亦沒有登記資料，「我喺門口唔使（掃描）啩？我呢度唔係餐廳範圍，係出面喎。」

問到為何不安裝「安心出行」，羅先生指不懂安裝，「呢個措施梗係唔好啦，嘟來嘟去，幫到啲乜嘢呀？」他亦斥責政府早應放寬晚市堂食，指晚上工作時只能躲在街上吃飯，「有時返夜晚，諗住食完飯再開工，都冇飯食，要街邊匿埋食！而家幾個月呀大佬，工都冇得返喇，過埋年仲慘！」

羅先生表示沒有安裝「安心出行」，亦沒有登記資料，「我喺門口唔使（掃描）啩？我呢度唔係餐廳範圍，係出面喎。」（歐嘉樂攝）

為與朋友吃飯預先在家裝「安心出行」

亦有市民樂意配合政府措施，與兒子及朋友吃飯的鄧女士表示，出門前已在家安裝「安心出行」，「知道裝咗先入到餐廳。」但她不知道可選擇登記資料，亦認為「安心出行」更為方便，「 嘟一嘟就入到。」她亦興奮表示，當數日前得悉放寬的消息，已約多個月沒見面的朋友，今晚到酒樓聚會。

與兒子及朋友吃飯的鄧女士表示，出門前已在家安裝「安心出行」。（歐陽德浩攝）

店員：打電話核對資料會令顧客反感

事實上，餐廳確實遇到不願配合新措施的市民。六丸日本料理店員陳小姐表示，今早有兩名顧客寧願不吃飯，亦不願使用「安心出行」，認為他們心存芥蒂。她亦坦言無法核對顧客的資料，「唔通我即場打電話睇你通唔通？ 唔可能，啲客會好反感。」

陳續指，雖然放寬至4人一枱，但顧客並沒有明顯增多，認為生意須有待觀察。她希望晚市的生意有好轉，指有熟客已表示會再晚上光顧。「有啲客前兩日落嚟傾計，話得啦，我哋會嚟食喇。」

六丸日本料理店員陳小姐表示，今早有兩名顧客寧願不吃飯，亦不願使用「安心出行」。（歐嘉樂攝）

顧客或因趕時間選擇登記資料



而貴州遵義黔營羊肉粉店經理楊女士表示，食肆放寬首日的生意一般，感覺與上周分別不大。雖然不少年輕的顧客願意使用「安心出行」，但仍有顧客或因趕時間，而選擇登記資料，認為措施需時間讓市民熟習。「有啲覺得掃碼趕時間就唔食，望一眼就走。」

貴州遵義黔營羊肉粉店經理楊女士表示，食肆放寬首日的生意一般，感覺與上周分別不大。（歐嘉樂攝）

估計恢復晚市後薪金提升一半

不過楊表示，今早有一名顧客既不掃描二維碼，亦不願登記資料，「 冇辦法喇，唯有叫佢走啦。」她亦指，觀察到目前家庭顧客有明顯上升，估計恢復晚市堂食後，市民將與朋友吃飯，帶動店舖的生意額。而店員的工時增加至最少8個小時，相信薪金可提升一半。