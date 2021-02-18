安心出行｜MOS Burger分店外賣排長龍　顧客憂私隱外洩拒堂食

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-18 22:08

政府今日（18日）起放寬晚市堂食至晚上10時，不過要求食客進入食肆前須掃描「安心出行」二維碼或登記個人資料。 連鎖快餐店摩斯漢堡（MOS Burger）今日宣布維持堂食服務至下午5時59分，即不會跟從新的防疫指引，其灣仔分店在傍晚約6時半，有逾10人在店外等候外賣，亦要排隊買餐。 有顧客稱疫情下習慣買外賣，加上擔心「安心出行」有私隱問題，「有好多方法做到同樣嘅嘢，唔一定要整個app。」

於MOS Burger灣仔分店，臨近晚上6時店內已沒有客人堂食，店外亦貼上告示稱全線分店將維持現有服務安排，包括日間只開放店內一半座位、最多二人同坐一桌、堂食服務至下午5時59分。晚上約6時多，店外有約10人在等候外賣，收銀處亦要排隊付款。毗鄰街道的餐廳有零星顧客等候外賣，大部分餐廳食客不多。

於沙田第一城MOS Burger分店，不少客人在餐廳門外等候外賣，跟其他回復晚市堂食的店舖客人數目差不多。

顧客莊先生稱，知道今日放寬堂食禁令，但因有人數限制，加上疫情下已習慣買外賣，故不會特別揀堂食。他稱，擔心「安心出行」app有私隱問題，之後會繼續揀外賣，「個app會唔會係背景運行呢，聽人講話會偷資料。」他又說，不少人不懂使用應用程式，形容政策「勉強」。

另一名顧客歐陽先生稱，疫情下習慣晚上買外賣，一來擔心堂食感染風險增加，加上擔心「安心出行」的私隱問題，「有好多方法做到同樣嘅嘢，唔一定要整個app。」不過他稱工作關係始終需要堂食，「都要嘟啦，係冇得揀呀。」

▼2月18日起 晚市堂食須使用安心出行 放寬至4人一枱▼