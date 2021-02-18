晚市堂食首天解禁　餐廳普遍冷清未受惠　火鍋店周末預約已爆滿

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-19 00:02

政府今日（18日）起放寬，晚市堂食至晚上10時，不過要求食客進入食肆前須掃描「安心出行」二維碼或登記個人資料。 於銅鑼灣登龍街，大部分餐廳未有滿座，只有數家店外有人輪候堂食。有餐廳負責人稱，放寬堂食對生意額未有太大影響，有客人甚至因要留個人資料而未有光顧。有麵店員工稱，今晚人流甚至較平日少，指六成客人選擇填寫個人資料，不願使用「安心出行」。有火鍋店則指，本周五的晚市堂食預約已爆滿。

於銅鑼灣登龍街，只有數家餐廳外有人輪候堂食，員工會先詢問入內客人選擇用「安心出行」或填寫個人資料，並向選擇手寫資料的客人遞上一張卡紙，客人填寫後交回員工。有餐廳則在門口位置放設紙箱，供客人把紙條放入。

餐廳有一半空枱。（張嘉敏攝）

於晚上約8時，大部分餐廳未坐滿法例准許的一半座位。於一家酸菜魚餐廳，店內大都是空枱，負責人許先生稱餐廳於兩個月前開業，當時已禁晚上堂食，故今晚為首次設晚市堂食，而今晚外賣生意額與過往相若。他說，不少客人不願使用「安心出行」，也不想留下個人資料，「晏晝有客人聽到要留資料就直接走咗。」他稱，大部分客人選擇填寫個人資料，而餐廳會把寫有資料紙條放在密封的箱內，只有他本人可以開啟。

另一家麵店員工鄭小姐稱，今晚外賣生意減少，「淨係叫個湯。」而堂食人流未有太多，估計顧客選擇到火鍋、放題店進食，不過估計周末生意會回升。他稱約六成客人寧願填寫個人資料，較使用「安心出行」的人數多，亦有客人覺得留資料麻煩而直接離開。

西餐廳經理盧先生稱，昨日起接到不少訂座，本周末及下個周末已滿座，不過與禁晚市堂食前相比生意額有分別，「11月平日堂食每晚都滿，依家平日都冇咩booking。」他稱，不少客人稱未有安裝「安心出行」，較願意填寫個人資料，「有一兩個客會嫌麻煩。」

火鍋店明晚滿座

於西環一家火鍋店，店內未有滿座，於晚上約9時有數張空枱。記者致電查詢，員工稱明日及後日仍可供訂座，惟明晚只剩頭段、即晚上5時半至7時半有空枱。而另一家連鎖火鍋店今晚未滿座，記者致電查詢訂座，員工稱明晚已滿，只有後晚開放訂座。

▼2月18日起 晚市堂食須使用安心出行 放寬至4人一枱▼