安心出行︱陳肇始指外賣要掃碼　食環署「一錘定音」：可豁免

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-19 00:45

政府於周四（18日）起放寬防疫禁令，包括晚市堂食至晚上10時及最多4人一枱，但顧客須以手機掃瞄「安心出行」二維碼，或登記個人資料包括姓名電話。食物及衞生局局長陳肇始被問及購買外賣是否要使用「安心出行」，曾多次解釋指「當進入一個處所便要使用。」

食環署於晚上發新聞稿，指考慮到購買外賣的顧客不會脫下口罩，而且逗留時間比較短，可以接受不使用「安心出行」。

▼2月18日起 晚市堂食須使用安心出行 放寬至4人一枱▼

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食環署指，若餐飲處所採取一系列防感染措施，包括確保顧客在進入前掃描「安心出行」二維碼，或登記其姓名、聯絡電話及到訪處所的日期及時間，並保留記錄31天；及安排所有員工自2月11日起每14天進行一次檢測，則可自2月18日起至3月3日放寬堂食時間至晚上9時59分及不多於4人同坐一桌。

食環署發言人指，考慮到購買外賣的顧客不會脫下口罩，而且逗留時間比較短，因此惠顧外賣的顧客，或外賣速遞員不使用「安心出行」是「可以接受」。不過，食環署指雖並非指示要求，為保護自己、家人及朋友和協助疫情受控，仍鼓勵顧客使用「安心出行」。

食物及衞生局局長陳肇始於2月18日下午記者會上曾指，法例規定當進入相關處所，負責人便需要求掃瞄「安心出行」。（資料圖片）

陳肇始稱當進入相關處所便需使用

事實上，食物及衞生局局長陳肇始曾於上周預告放寬措施時指，市民即使只是入餐廳買外賣亦要使用「安心出行」；而她於周四下午的疫苗記者會上，亦再被問到外賣是否需要使用「安心出行」，她指並非針對外賣行為，而是法例規定當進入相關處所，負責人便需要求掃瞄「安心出行」。

此外，食物環境衞生署指由2月19日上午9時起，持牌普通食肆、持牌小食食肆、持牌水上食肆、持牌工廠食堂、員工食堂及學校食堂的負責人可於食環署網頁登記參加其檢測承辦商（Prenetics Limited）的檢測服務及登記其餐飲處所員工人數，，並選擇於指定地點在選擇的指定時段領取樣本瓶。

四個暫定的指定地點：

1. 香港鰂魚涌海澤街，鰂魚涌公園二期側 2. 九龍深水埗區元州邨商場停車場出口對出 3. 新界沙田上禾輋路，沙田政府合署對出 4. 新界元朗鳳琴街體育館側鳳翔路公共小巴總站

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