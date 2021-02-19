復課｜近百間幼稚園要求教師檢測以全校復課　工會：敢怒不敢言

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-19 13:45

農曆新年假尾聲，學校陸續復課，政府早前要求，有意申請全校復課的學校，須安排全體教職員兩周檢測一次。教育局多次強調檢測屬自願性質，惟幼兒教育工作者工會收集同工意見，發現近百間幼稚園或幼兒園要求教師檢測，當中不少學校屬「開會公布」，並未諮詢教員意願。 包括涉及救世軍、保良局、東華三院和迦南幼稚園等大型辦學團體屬校。

《蘋果日報》與幼教工會調查發現，至少91間幼稚園或幼兒園以不同方式要求教職員參與檢測，以全校復課。（資料圖片／高仲明攝）

《蘋果日報》與幼兒教育工作者工會調查發現，至少91間幼稚園或幼兒園以不同方式要求教職員參與檢測，以全校復課，當中包括大型辦學團體，當中救世軍佔28間、保良局佔24間、東華三院佔15間、迦南幼稚園則有13間。

幼教工會副主席黎嘉惠回覆《香港01》時表示，有關數字是在年初三至年初五期間收集同工意見綜合所得，直言教局稱「自願」檢測，惟據知大多同工任職的學校事先並沒諮詢，而是直接要求員工檢測：「多是開會請同事去做」。

幼教界在長時間停課後陸續出現退學潮，營運壓力頗大，被問到有否校方以財政壓力或裁員危機等要求教員檢測？她說，暫沒教員反映校方以裁員等「威迫」檢測，但估計營運壓力是不少學校希望盡快全面恢復面授課的原因，只是大多同工都認為檢測非復課必要條件而抗拒，卻敢怒不敢言，「今日驗到陰性，不代表明天無事」。據她所知，部份學校的教員早前已完成檢測，即將會全校復課。



《香港01》已就事件向各大辦學團體及教育局查詢，正待回覆。