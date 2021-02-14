復課在即　近九成受訪者盼免中港14日隔離　社協促內地以檢測代替

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-02-14 18:47

新冠肺炎疫情持續，中港政府推出往返兩地需要14日強制檢疫措施，對一群分別在中港兩地生活的家庭造成極大影響。雖香港政府去年11月23日推出回港易及取消部份人回港隔離政策，惟在內地一方並沒有相應措施，市民仍需要進行隔離。香港社區組織協會今日（14日）公布疫下中港出入限制下，對基層家庭影響的調查報告，結果顯示近九成受訪者希望持有效粵康碼，在兩地均可免14日隔離。社協更提倡中港政府設立兩地健康碼，以檢測代替隔離，令防疫及生活達至平衡。

香港社區組織協會去年12月向388名基層家庭作出問卷調查，其中逾半受訪者家庭人數多於4人，當中有58％的受訪家庭收入低於$15,000，三成受訪者家中有60歲以上的長者。對於隔離政策的影響，有近七成受訪者指出他們不能前往照顧在內地的親人，有三成則指出在疫下與內地家人分隔兩地，一成多人指被迫停工或要由內地搬返香港居住。除了對家庭影響外，有四成受訪者表示因出入境管制，影響收入或致開工不足。在中港出入境政策方面，則有近九成受訪者希望持有效粵康碼，在兩地均可免14日隔離，七成半受訪者則希望內地能取消14日隔離，亦有四成多人要求逐步開放各關口。

對於中港出入境政策，有近九成受訪者希望持有效粵康碼，在兩地均可免14日隔離，七成半受訪者則希望內地能取消14日隔離，有四成多人要求逐步開放各關口。（曾鳳婷攝）

香港社區組織協會幹事施麗珊指出，中港關係密切，當中有十萬港人需要往來中港工作及居，他們普遍都有親友在內地，預計過百萬港人生活因出入境管制措施受到影響。不少基層表示，難以請假回內地隔離，惟在當地仍有不少事務需要處理，例如有人反映，以往每隔幾天便需回內地照顧或探訪年長父母。

香港社區組織協會幹事施麗珊明白隔離措施有必要性，惟疫情已持續一年多，很多人開始支撐不住。她希望中港政府關注事件，內地政府亦能仿效香港設立「回內地易」，以檢測代替隔離，令香港居民可以往返兩地，兼顧家庭和工作。（曾鳳婷攝）

香港因疫情停課後，不少家庭都把小朋友放在內地親友家以幫忙照顧，自己則留在香港上班。現時香港約有2.8萬跨境學童，施麗珊指，「依家準備復課，唔少人都想接返小朋友，但因為返去接嘅成本太高，佢哋好難放低份工去做，但子女又唔可以獨自過關，所以滯留咗喺內地」。

現時香港約有2.8萬跨境學童，施麗珊表示，「依家準備復課，唔少人都想接返小朋友，但因為返去接嘅成本太高，佢哋好難放低份工去做，但子女又唔可以獨自過關，所以滯留咗喺內地」。（資料圖片）

除了照顧長者和子女的問題外，出入境管制措施亦影響基層的收入。施麗珊指出，以往不少港人為節省住屋開支長居內地，但因隔離政策只能搬到香港居住，部分更因妻女被迫留在內地，令他們要在兩地交租，開支大增。此外，疫情下影響不少打工仔收入，以地盤工為例，因出入境不便，材料難以抵港，在沒有材料下，工人被迫停工，生活更見艱難。她明白隔離措施有必要性，惟疫情已持續一年多，很多人已支撐不住。她希望中港政府能關注事件，內地政府亦能仿效香港設立「回內地易」，以檢測代替隔離，助香港居民可以往返兩地，兼顧家庭和工作，並降低檢測收費，讓基層有能力負擔。

社協希望中港政府關注事件，內地政府亦能仿效香港設立「回內地易」，以檢測代替隔離，助香港居民往返兩地，兼顧家庭和工作，並降低檢測收費，讓基層有能力負擔。（資料圖片）

現職餐飲業的歐先生表示，自去年農曆新年70多歲母親回鄉過年後，至今未能見到一面。歐先生指出，他已在中港兩地往來生活十年，過往一直在香港工作及深圳居住。他認為內地的租金較便宜，原定近期與女友結婚註冊，惟因隔離政策，兩人已一年未有相見。歐先生稱，他曾考慮回內地工作，惟因內地工資水平較低而未有實行，「喺大陸要做到廚師主管先有過萬人工，一般打工仔得7、8000蚊，但租金都3、4000，返去好難生活」。他希望能早日開通兩地，讓他能與年邁母親及女友見面。

現職餐飲業的歐先生希望能早日開通兩地，免去隔離措施，讓他見到年邁母親和女友。（曾鳳婷攝）

子女滯留內地 難請長假接回港

蘇小姐則因在疫情第四波時，因丈夫的兄弟逝世，奶奶需回到內地處理身後事，但因過往女兒都由奶奶代為照顧，所以當時把女兒也一併帶回內地。而近日學校準備復課，蘇小姐希望帶女兒回港開學，「我想帶個女返嚟上堂，但如果依家我返去要隔成21日，公司都冇可能批我咁多日假，辭工又唔可能」。

58歲任職按摩業的魏先生表示子女滯留在內地，現時依賴曾患癌、身體差的祖母照顧，他希望能早日回內地接子女回港復課。（曾鳳婷攝）

58歲任職按摩業的魏先生，育有一子一女。他指去年農曆新年起，子女便滯留在內地，依賴曾患癌、身體差的祖母照顧。過往他會定期回到深圳探望母親，惟在疫情下，已有一年沒與母親見面，「我會日日打電話，有次屋企停電，我都返唔到去幫手，只可以叫隔籬嘅朋友幫手」。對於即將復課，他亦感到焦慮，「我個大女今年要升中，依家佢仲喺內地，怕佢會跟唔上」。