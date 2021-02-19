前港腳卓耀國與女友涉淋紅油案　控方指疑與另13宗同類事件有關

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-02-19 12:29

曾獲選為香港最佳年輕球員的前港腳卓耀國，涉嫌夥同女友在今年1月至2月期間，參與多宗「淋紅油」收債案，日前被警方拘捕；卓被控3項刑毀罪，其女友亦同被控其中兩罪，二人今（19日）由警方押送到東區法院應訊。控方透露，兩人涉嫌與另外13宗同類案件有關，申請將案押後至3月19日待警方繼續調查，兩人准以5000元保釋外出，但不得離開香港以及不得前往涉案的三個地點。

兩名被告：卓耀國（26歲，無業）及歐陽倩瑩（18歲，修甲師）同被控兩項刑事毀壞罪，指他們於本年2月2日和2月16日，分別向石排灣邨碧朗樓，和華富邨華景樓，向兩個單位的大門和鐵閘淋潑紅色油漆，意圖損壞該些財產或罔顧該些財產會否受到損害。卓另再被多控一項刑事毀壞罪，指他於2月10日向利東邨東平樓一個單位的大門和鐵閘淋潑紅色油漆。

警方需時蒐證

控方申請將案件押後至3月19日，待警方繼續蒐證，包括多段閉路電視片段以便調查，獲法庭批准；控方又透露，兩名被告另涉嫌與另外13宗同類案件有關。押後期間兩名被告均獲准以現金5000元保釋外出，但需要每星期到警署報到兩次、需要在報稱地址居住、不得離開香港以及不得進入涉案的地點。

疑男淋紅油女拍片

據悉，香港仔分區特遣隊人員前（16日）晚上到華富邨一帶進行巡邏及埋伏以打擊區內有關非法收債的罪行，期間發現一對可疑男女進入屋邨後，其中男子對一住宅單位的大門淋潑紅油，女子則在旁拍片。埋伏的警員見狀遂將可疑男女截停，並於他們身上搜出收數紙﹑紅油及膠水；警方經進一步調查後，相信二人另涉全港多區另外16宗與非法追債有關的淋紅油案件。

案件編號：ESCC 366/2021