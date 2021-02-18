【香港足球】前港隊成員卓耀國收數被捕　天才橫溢卻走上不歸路

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-18 18:30

曾效力多支港超球隊的香港足球員卓耀國今日（18日）被捕，這位被封「壞孩子」的前鋒曾經前途無可限量，卻因多次出現紀律問題而淪落至今。

前香港足球代表隊成員卓耀國今日被捕，據指，警方前晚在華富邨巡邏期間，發現一對可疑男女淋紅油，上前截停後發現兩人身上藏有「欠債還錢」字條、紅油及膠水，結果以涉嫌刑事毁壞拘捕二人。

根據警方資料，卓耀國報稱無業，而18歲女友則從事美容工作。兩人涉嫌在今年1月至2月，參與16宗非法收債案，案件明早在東區裁判法院提堂。

卓耀國的足球生涯，不乏光輝時刻：（按圖放大）

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現年26歲的卓耀國在香港超級聯賽球隊標準流浪出道，亦效力過佳聯元朗及富力R&F等球隊。此子在2013/14年球季一度當選香港足球明星選舉「最佳年青球員」，惟場外屢次出現紀律問題，被封為「壞孩子」。

這位曾經外流瑞士次級聯賽球會基亞索的球員，2018年更入選香港足球代表隊，協助港隊在當屆省港盃勇奪冠軍，但其後多次傳出疑被人追債的負面消息而再被棄用，今季轉投香港甲組聯賽球隊黃大仙。

卓耀國在前年6月因在髮型屋被追數而自行報警，後來亦被揭發欠交政府款項而被捕。