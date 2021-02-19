10多宗初步確診　染疫葵涌醫生林嘉揚傳染期華豐護老中心到診

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-19 18:54

第四波疫情稍緩和，（19日）新13宗個案，另外有約10多宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，初步確診個案中，有4宗為無源頭個案，包括葵涌私家醫生林嘉揚、一名的士司機、一名70歲老婦及一名51歲無業女子。

初步確診葵涌私家醫生林嘉揚居雍雅軒。（資料圖片）

林嘉揚醫生因家人有病徵而檢測

歐家榮表示， 私家醫生林嘉揚初步確診，平日於和宜合道和宜商場仁心醫務中心工作，居住葵涌雍雅軒1座，若個案確診，大廈明日會被要求強制檢測。他說，該名醫生無病徵，惟早前有家人有病徵，故謹慎起見，於2月16日取樣本，化驗結果呈陽性。

歐家榮指，目前有約10多宗初步確診，4宗為無源頭個案，（羅君豪攝）

華豐護老中心院友、人員需檢測

歐家榮指林在傳染期內，於2月16日至18日曾回到診所工作，衞生防護中心建議診所關閉，一名工作人員會被列密切接觸者；由於該名醫生上班有戴口罩，故無病人需檢疫，但中心建議曾於2月16日至18日到上址求醫的病人，進行檢測。另外，該名醫生又於傳染期內去過和宜合道華豐護老中心到診，為幾名院友診症，中心安排護老中心院友、人員做檢測。

該名醫生曾於傳染期內，去過和宜合道華豐護老中心到診。（網上圖片）

東涌的士司機發病後一周確診

至於第二宗個案，牽及一名的士司機，居於貝澳新圍村，的士車牌TR8063，平日於東涌交更，2月11日發病，同日最後上班，2月18日樣本呈陽性，中心建議於2月9日至11日，曾乘坐相關的士的乘客進行檢測。

第三宗個案則涉及一名70歲已退休老婦，居於火炭銀禧花園6座，大廈早前於2月10日強檢 ，婆婆當時檢測呈陰性，惟2月13日開始發病，2月18日去普通科門診求醫， 經檢測後初步呈陽性。至於第四宗個案，為51歲無業女子，居於秀茂坪南邨秀旺樓，一直未有病徵，2月17日經檢測呈陽性。

一名港台助理編導初步確診，主要於教育電視中心工作。（資料圖片 / 高仲明攝）

歐家榮又補充，一名港台助理編導初步確診，主要於教育電視中心工作，最後上班日為2月10日，2月5日至7日曾進入早前有確診個案的電視大廈化妝間取外景服裝，亦曾拍攝外景。他說，由於港台有兩人染疫，不排除當中有隱性傳播，此個案一旦確診，港台員工或需強制檢測。

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