新冠肺炎．2.19｜科興疫苗100萬劑空運抵港　專家通過長者可接種

撰文： 張嘉敏 朱海棋 李恩慈 黃詠榆 陳家怡 鄧穎琳 梁煥敏 黃偉倫 勞敏儀 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-19 23:53

衞生署今日（19日）公布新增13宗確診個案，當中8宗感源頭不明，患者當中包括3間食肆員工，分別為大坑拉麵來廚師、天后御名軒知客及中環莊士大廈麥當勞廚師。今日錄得10多宗初步確診，其中葵涌醫生林嘉揚傳染期曾到華豐護老中心到診。

科興疫苗首批100萬劑於今天下午5時半正式抵港，是首批可在港使用的新冠疫苗。公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始到機場視察，陳肇始形容是抗疫里程碑。

確診食肆大廈｜增7餐廳上榜 中環美心MX、油麻地現時點沙嗲王

【23:40】第四波疫情稍緩和，今日（19日）新增13宗個案，當中12宗為本地個案，8宗無源頭。衞生防護中心晚上更新患者行蹤，有7間餐廳上榜，包括油麻地現時點In's Point 沙嗲王、中華總商會大廈美心MX及華景商場百份百餐廳。另外，亦有患者曾到訪荃灣海之戀商場、匯景廣場及啓田商場。

復課｜200間學校申請下周一全校面授 幼稚園及補習社各佔約一半

【21:50】教育局早前公布，若學校期望在農曆新年後，全校恢復半天面授課，需全體教員定期接受檢測。教育局回覆《香港01》時表示，截至今日（19日）接獲200多所學校向教育局遞交全校恢復半天面授課堂的申請，當中約一半為補習學校，餘下一半以幼稚園為主，大多申請生效日為2月22日（下周一）。



辦學團體之一仁愛堂回覆指，因全面復課決議需在校董會通過，現正分別進行書面議決，新年假後屬校將恢復三分一學生上課，預計轄下學校最早全面復課日為3月1日，最遲則在3月中下旬。

安心出行漏洞｜實測4大快餐店外賣轉堂食免登記 順利開餐無人理

【20:57】政府於周四（18日）起放寬防疫禁令，包括晚市堂食至晚上10時及最多4人一枱，但顧客須以手機掃瞄「安心出行」二維碼，或登記個人資料包括姓名電話，法例實施前一晚食環署發稿澄清，考慮到購買外賣的顧客不會脫下口罩，而且逗留時間比較短，因此惠顧外賣的顧客，或外賣速遞員不使用「安心出行」是「可以接受」。但究竟在實際運作中，會否有漏洞呢？

新冠疫苗｜衞生署委員指有6至7成接種率 可放寬社交距離措施

【20:23】劉宇隆教授表示，60歲以上健康人士，毋須特別程序已可注射。但他指60歲以上人士通常有病，控制好都可以注射，不過如果病情嚴重，如血壓高至上壓180、下壓都高到未控制到，或是血糖高到20、30度，要先控制才可以接種。孕婦方面，他稱要尊重藥廠指引，會跟足說明，不建議孕婦接種。

幾多市民接種才可慢慢復常？劉表示暫無人知，強調疫苗計劃有賴全體市民，政府要提供疫苗、物流、接種，成功與否係全民責任，預計跟合約未來6個月750萬劑都來到香港。

【20:21】許樹昌教授表示，由於暫未必多人可接種，社交距離措施要維持一段時間，戴口罩、洗手，娛樂場所都要限制；但當社區多人接種，群體保護效應就會出現。他以以色列為例，大多國民在注射後，每日新增個案急跌，希望港人都躍躍接種，有群體保護效應出現，很多措施都可以放寬。

（左起）許樹昌教授、劉宇隆教授及衞生防護中心總監林文健醫生公布長者可接種科興疫苗。（羅君豪攝）

科興疫苗｜委員會指數據顯示60歲以上適合接種 孕婦不可注射

【20:11】衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會舉行聯席會議。兩個科學委員會主席劉宇隆教授表示，兩個委員會商討了4小時，深入審視最關鍵性的問題，即科興滅活疫苗是否適合60歲以上人士接種，他稱答案是「應該係可以打」，因疫苗效益遠遠超過不注射。

他稱是基於第一、二期研究接種群組的人的結果，證明疫苗安全，可誘發免疫力；第三期研究基於400多人，統計學上未有意義，但結果與60歲以下一樣，保護率約有五成。因此他指科興疫苗適合65歲以上群組接種，兩劑相隔28日注射。

檢疫令｜53歲男子擅離檢疫地點 被判監兩周 累計112人違令

【20:02】再有人為違反檢疫令被判刑，衞生署公布一名53歲男子及一名47歲女子，因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），在檢疫期間離開檢疫地點，今日（19日）於裁判法院被判刑，分別判處即時監禁兩周及13日。署方指有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反《規例》的人絕不容忍。

運輸署3月15日恢復駕駛筆試、排期 籲市民進入處所掃安心出行

【18:57】運輸署今日（19日）宣布，繼2月22日起恢復駕駛路試服務後，將於3月15日起恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務。署方表示，因筆試服務暫停而未能進行筆試的考生，將陸續獲個別通知其新訂的考試日期，參與筆試人士必須在試場內及考試時戴上口罩。

科興疫苗、BioNTech保護率有高低 學者：醫護紀律部隊選擇可不同

【18:44】本港新冠疫苗接種計劃如箭在弦，首批100萬劑內地科興疫苗今日傍晚（19日）抵港，另外100萬劑復星/BioNTech疫苗（復必泰）亦在本月底到達。科興疫苗整體保護率為50.66%，僅剛剛符合世界衞生組織標準。



香港大學學者表示，當60%人口接種超過90%保護率的BioNTech疫苗，便可達致群體免疫。雖然科興疫苗保護率較低，但因有部份市民注射BioNTech的關係，相信全港人口接種率提升至70至80%，亦可以達到群體免疫。他又建議有意接種疫苗的院舍職員及醫護人員，可考慮接種BioNTech疫苗，以得到較高保護及減低傳染體弱者機會，而警察、入境處人員等紀律部隊，可注射科興疫苗，而他們有權選擇適合自己的疫苗。

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衛生署指天后御名軒知客確診須停14天 酒樓經理：誤會，如常營業

【17:52】政府今日（19日）疫情記者會中公布，天后金殿大廈「御名軒」酒家一名36歲女知客確診，惟酒樓經理方先生向《香港01》表示，該員工多次檢測屬陰性，將於明日（20日）復工，形容「成件事係一個誤會」，全體員工檢測屬陰性，酒樓會繼續營業。

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科興疫苗｜首批100萬劑今抵港 陳肇始指開始全民接種︰令人振奮

【17:30】新冠肺炎疫情於全球肆虐，首批100萬劑科興疫苗於今午（19日）由北京運抵香港國際機場。食物及環境衞生局局長陳肇始表示，今日是令人振奮的日子，為「抗疫工作嘅里程碑」，並宣布全民接種疫苗的計劃即將展開。而公務員事務局局長聶德權則表示，代表特區政府衷心感謝中央的全力支持。中聯辦副主任仇鴻亦指，國產疫苗的順利抵達，充份體現中央政府對香港同胞的真誠關心。

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

筲官學生指檢疫期間光線暗、欠紙筆影響溫習 促公布DSE檢疫準則

【17:21】筲箕灣官立中學本月初有兩名學生確診新冠肺炎，由於二人在傳染期內曾返校應考模擬試（Mock），衛生防護中心罕有安排同考場約130名中六生及十多名監考教職員送往檢疫，令該校百多人在檢疫中心過農曆年。



相關師生今日（19日）凌晨完成檢疫，香港中學生關注組聯盟、學生陣線聯盟及中學時政下午舉辦記者會，代表筲官學生分享檢疫生活，並播放了同學的不具名、不露面錄影及錄音。有同學批評，難帶齊十天溫習材料前往檢疫，影響溫習計劃及效率，而檢疫時想領取紙筆亦未獲安排，只獲校方及政府提供的零食、防疫包及打集紙條：「送零食好似好好，但不是我們真正需要，我們想要張紙都無！」

DSE將於4月開考，中學時政發言人梁立行指，學界憂慮舉行文憑試時或出現類似情況，促政府及早公布檢疫準則及應變安排，讓考生有心理準備。

安心出行｜連登仔製「翻版安心出行」 律師：開發使用或涉多宗罪

【17:16】政府於周四（18日）起放寬防疫禁令，晚市堂食、健身室等處所重開，但市民必須掃瞄「安心出行」二維碼，或登記個人資料。不過，表明罷用「安心出行」，更有人設計「翻版安心出行」，抄襲正版設計。



有律師指出，「翻版安心出行」的設計者有機會觸犯《版權條例》、偽造或詐騙等罪行；若市民使用，或涉「使用虛假文書」等罪。資訊科技專家指出，設計翻版並不復雜，所用的是軟件開發常用的平台「GitLab」，執法機構要追查開發者及使用者，技術上可行。

安心出行｜食環澄清外賣客毋須掃描 陳肇始改口接受、包容署方

【17:15】晚市堂食、四人一枱昨日（18日）重啟，食肆需要確保客人掃描「安心出行」應用程式，食物及衞生局局陳肇始昨午指，無論堂食還是外賣，客人進入食肆都要用有關程式，不過食環署昨晚澄清買外賣獲豁免。陳肇始今早指理解署方考慮，自己都接受，跟署方「互相包容」，最重要是食肆及市民都清楚現時做法，以免「安心出行」太不受歡迎。

強制檢測大廈｜再增7廈 包括九龍塘根德閣5座 紅磡崇愛樓再上榜

【17:11】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，其餘7宗無源頭個案居於不同區域，所住大廈會被列入強制檢測，包括九龍塘根德閣5座及紅磡祟智大廈崇愛樓。

【16:53】今日錄約10多宗初步確診，當中4宗為無源頭的初步確診個案。當中有一名為私家醫生林嘉揚，在和宜合道仁心醫務中心工作，住在雍雅軒1座。該名醫生在傳染期去過診所工作，衛生防護中心建議診所關閉，當中一名員工被列作密切接觸者，返工時有戴口罩，無病人被列作密切接觸者，但中心建議3日內去過該診所的病人做進行檢測。另外，該醫生在傳染期曾到華豐護老中心到診，並為幾名院友會診，中心將安排到護老中心派樽及進行檢測。

另外，初步確診無源頭個案中，亦有一名的士司機，該司機駕駛的士車牌為TR8063，在東涌交更，家住貝澳新圍村，在2月11日發病。衛生防護中心建議在本月9日至11日乘坐過該輛的士的乘客進行檢測。

【16:48】在8宗無源頭個案當中，除了3人在食肆工作外，其他個案包括一名50歲女，為觀塘佛教沈馬瑞英護理安老院的護理員，主要在安老院4樓工作。4樓內共有52名院友及18名員工，全部被列為密切接觸者，要被送往亞博進行檢疫。

馬頭角羈留中心越南非法入境者確診 同房8院友要檢疫

【16:37】今再增13宗確診，當中8宗無源頭。當中3人為食肆員工，其中一人住在紅磡崇潔街崇愛樓，為大坑拉麵來廚師。另一名是天后御名軒的知客，另外亦有一名33歲男士在中環干諾道中莊士大廈麥當勞廚房工作，2月15日為最後一天上班日。

大坑拉麵來廚師天后御名軒知客確診 中環莊士大廈麥當勞廚師中招

港台表示，教育電視中心一名助理編導，昨晚接獲衞生署初步確診，已送院治理。（資料圖片 / 高仲明攝）

【16:14】新冠肺炎疫情未平，港台教育電視中心一名助理編導昨晚（18日）初步確診。

該名員工於2月10日最後上班，工作地點主要在教育電視中心地下辦公室，期間有戴口罩。港台一度稱所有於2月9日至11日，曾到訪港台電視大廈化妝間的人士均須檢疫，但其後改稱不須所有人檢疫。

港台助理編導染疫 一度稱所有曾到化妝間者須檢疫 其後改免檢疫

【14:39】消息指，今日本港新增逾10宗確診個案。另外，據科興生物透露，載有100萬劑科興疫苗的國泰航機現時正由北京運來香港。

新冠疫苗｜科興：首批100萬劑疫苗正空運到港 國泰航空負責運送

載有100萬劑科興疫苗的國泰航機，2月19日下午已由北京起飛，預料傍晚抵達香港。（科興提供國泰航機圖片）

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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安心出行｜球場重開引不少人到場 跑步男無戴手機改登記資料入場

【13:35】隨著新冠肺炎疫情緩和，康樂及文化事務署（康文署）周二（16日）宣布，於今日（19日）起重開部分體育場所，包括室內體育館、足球場、籃球場。有市民一早帶同小朋友到位於大坑東遊樂場內的草地足球場玩耍。他表示，疫情前已不時帶小朋友到球場遊玩，球場重開終於「有得畀啲小朋友玩吓」。

另外，市民在進入體育處所前都必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話等資料。市民對做法持不同意見，有球場使用者認為做法成效不大，政府應「擺多啲工夫喺點預防同點樣減低（確診）數字」；亦有市民認為使用「安心出行」有助尋出與確診者有關連的個案，有利控制疫情。

▼2月19日年初八起 康文署部分體育處所重開▼

安心出行｜創科局不點名批評醫管局員工陣線︰誤導公眾令人憤怒【12:00】政府於昨日（18日）放寬社交距離措施，但食肆負責人須要求顧客以「安心出行」掃描二維碼，或填寫聯絡資料。創新及科技局今日（19日表示），不點名批評醫護組織醫管局員工陣線，誤導公眾有關「安心出行」的資訊，行為令人憤怒。當局亦強調，「安心出行」沒有追蹤功能，符合私隱條例的規定。



醫管局員工陣線昨日下午在旺角擺設街站派發單張，向市民呼籲杯葛「安心出行」。強制檢測｜政府突擊檢查柯士甸大廈 16居民違反強檢令共罰8萬元【11:30】油尖旺民政事務處聯同民政事務總署牌照事務處、尖沙咀警區、衞生防護中心和醫療輔助隊，在早前被納入強制檢測公告的尖沙咀柯士甸路15A號柯士甸大廈進行執法行動，共檢查約130名居民的檢測報告，其中約16名人士違反強制檢測公告。



政府已向該等人士處定額罰款5,000元及／或發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。安心出行｜飲食業指首日運作大致順暢 惟一度有顧客粗口責罵店員【10:30】政府宣布昨日（18日）起放寬社交距離措施，准許食肆有條件恢復晚市堂食至晚上10時，最多4人一枱，但顧客須以手機掃瞄「安心出行」二維碼，或登記個人資料包括姓名、電話。

稻苗學會會長黃傑龍今日（19日）表示，昨日新措施運作基本上順暢，約一半市民使用「安心出行」；一半登記個人資料。然而有餐廳反映，早上部份市民未清楚，一度向店員以粗口責罵；亦有食肆需送飲品安撫顧客。新冠疫苗｜西醫工會指兩針資助有別：孤寒啲 憂難辨優先接種群種【10:00】西醫工會會長楊超發表示，部分私家醫生昨日（18日）收到政府電郵，邀請參與下月起的新冠疫苗接種工作。然而他指，政府提出第一針及第二針分別資助80元及120元，質疑醫生在注射第一針前的準備工作較多，相關津貼反而較少。他又關注，業界擔心未能分辨到優先接種群組人士。新冠疫苗｜醫護及院舍照顧工會均指 若接種後才可工作不合理【09:30】港府訂購的其中兩款新冠肺炎疫苗，內地科興疫苗及復星與德國藥廠BioNTech的復必泰疫苗分別在今日（19日）下午及本月底前到港，當中五類優先人士可從四個途徑接種。

醫護人士屬其中一個優先接種群組，公共醫療醫生協會會長馬仲儀今日指，醫護一直不熱衷接種疫苗，但若能安排在醫護工作地點及時間接種，效果會更好。然而她強調，如醫管局要求醫護接種後才可上班，做法「邏輯及情理上亦不合理」，因疫情爆發以來，醫護亦沒有疫苗「都照樣返工」。



社區及院舍照顧員總工會組織幹事曾紀南在同一節目中指，工會立場是要求員工有「接種絕對自主權」。他引述行會成員林正財早前指，接種疫苗後可不須強制檢測，曾認為做法變相威脅員工。

▼社區疫苗接種中心網上預約及接種流程▼

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▼科興疫苗由內地發貨供港▼

▼疫情趨緩 年初七（2月18日）社交距離措施有條件放寬▼

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▼過去14日患者住所、行蹤▼

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【00:40】衞生防護中心晚上更新資料，有患者到過沙田泓碧3座、廣源市場，順利商場2期及秀茂坪商場。

【00:20】食物及衞生局局長陳肇始被問及購買外賣是否要使用「安心出行」，曾多次解釋指「當進入一個處所便要使用。」

食環署於晚上發新聞稿，指考慮到購買外賣的顧客不會脫下口罩，而且逗留時間比較短，可以接受不使用「安心出行」。

安心出行︱陳肇始指外賣要掃碼 食環署「一錘定音」：可豁免

▼2月18日起 晚市堂食須使用安心出行 放寬至4人一枱▼

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昨日總覽：

安心出行︱陳肇始指外賣要掃碼 食環署「一錘定音」：可豁免

確診大廈食肆｜5幢樓須強制檢測 秀茂坪邨秀程樓、綠怡雅苑第1座

新冠疫苗｜拆解三款供港疫苗保護率、副作用 科興適合邊個群組？

科興疫苗｜衞生署科學委員會周五開會 決定合適接種人群

港台教育電視中心助理編導初步確診 2月10日最後上班

晚市堂食首天解禁 餐廳普遍冷清未受惠 火鍋店周末預約已爆滿

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晚市堂食解禁 黃傑龍揭有食肆擬挪用顧客登記資料：會有私隱問題

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新冠疫苗｜西醫工會料長者踴躍到診所接種科興 促盡快供應疫苗

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安心出行｜食肆放寬首日 市民避掃碼門外吃飯：門口食唔使掃啩？

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