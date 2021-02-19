馬頭角羈留中心越南非法入境者確診　同房8院友要檢疫

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-19 18:05

本港疫情反覆，今日（19日）新增8宗源頭不明個案，其中一人是居於馬頭角羈留中心、去年9月從越南偷渡來港的41歲女院友。她在本月2日被捕，入住中心第12日發現檢測樣本呈陽性，同房的8名院友列為密切接觸者需要檢疫，其他院友及員工則要接受檢測。

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一名無病徵的41歲女子（#10822）屬非法入境者，她2月2日在銅鑼灣被捕及送入灣仔警署，5日送到青山灣入境事務中心，同日轉送馬頭角羈留中心。她在翌日留的深喉唾液樣本呈陰性，但在17日的樣本則呈陽性。

居於馬頭角羈留中心、去年9月從越南偷渡來港的41歲女院友確診。（入境處圖片）

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，由於該女子無病徵，未知何時受感染，但病毒數值（CT Value）高，會再跟進其化驗報告，如抗體是否屬陽性，不排除是舊感染，「這不出奇，有康復個案有時會復陽，一時陰性一時陽性」。他指，由於入境處職員工作時有足夠保護如佩戴口罩，故沒有列為密切接觸者。

他又指，近日發現美麗都大廈有數宗涉及持「行街紙」個案，另有一宗涉及住華園大廈的非本地人士，他們均相識，暫未有資料曾在港工作，住同一劏房或單位的其他住戶要檢疫，暫時未有新增個案。