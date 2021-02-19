科興疫苗、BioNTech保護率有高低　學者：醫護紀律部隊選擇可不同

撰文： 朱海棋 李恩慈 最後更新日期： 2021-02-19 19:51

本港新冠疫苗接種計劃如箭在弦，首批100萬劑內地科興疫苗今日傍晚（19日）抵港，另外100萬劑復星/BioNTech疫苗（復必泰）亦在本月底到達。科興疫苗整體保護率為50.66%，僅剛剛符合世界衞生組織標準。 香港大學學者表示，當60%人口接種超過90%保護率的BioNTech疫苗，便可達致群體免疫。雖然科興疫苗保護率較低，但因有部份市民注射BioNTech的關係，相信全港人口接種率提升至70至80%，亦可以達到群體免疫。他又建議有意接種疫苗的院舍職員及醫護人員，可考慮接種BioNTech疫苗，以得到較高保護及減低傳染體弱者機會，而警察、入境處人員等紀律部隊，可注射科興疫苗，而他們有權選擇適合自己的疫苗。

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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現階段疫苗未能完全防感染 距離群體免疫至少一年

疫苗接種計劃下周五（2月）開展，科興疫苗今日率先到港，BioNTech疫苗本月底亦到埗。疫苗成為中斷疫情關鍵，香港大學醫學院微生物學系臨床助理教授薛達（Siddharth Sridhar） 向《香港01》表示，保護率達90%以上的疫苗，六成人口接種後便會在社區達致群體免疫效果，但當疫苗保護率較低時，接種人口就要更多，而香港即將有兩款疫苗可供接種，估計整體接種率達70至80%便可達致群體免疫，屆時可考慮除下口罩，再現寬容，預計疫苗分批到港，距離群體免疫至少還有一年。

薛達又提到，先為容易傳播及感染新冠病毒人士注射疫苗，亦有效減低社區傳播風險，建議願意接種疫苗的人士，特別是老人院及殘疾人士院舍員工、醫護人員等經常接觸年老多病者，可考慮注射保護率較高的BioNTech疫苗，較可以防止有病徵感染，或可以減低體內病毒量，降低傳染他人機會，不過要留意其副作用亦相應地較高。其他願意接種疫苗的人士，例如警察、入境處等紀律部隊及需要接觸較多人群的人，接觸病毒的風險較醫護人員、院舍職員為低，則可考慮注射科興疫苗。



他又稱，市民打針後仍然要戴口罩，因為現階段的疫苗未能完全防感染，

薛達（右）指，市民打針後可能仍然會感染但較少病徵甚至不會發病，因此仍然有傳染他人的風險。（資料圖片）

至於60歲或以上長者及孕婦，薛達亦建議前者接種，因為他們屬於感染後高危人士，「無論科興、BioNTech疫苗，對重症保護率係100%，無人感染後會變重症，佢哋打邊隻都好」，孕婦就毋須急於接種，因為本港社區感染緩和，即使孕婦感染都不會增加重症機會，而且傳染胎兒風險不高，相反疫苗仍然較少孕婦研究，建議她們可在生產後才打針。他強調接種疫苗屬個人決定，政府應該容許市民選擇疫苗，提供足夠資訊供社會參考，以作最好的決定。

香港大學公共衞生學院教授潘烈文就坦言，擔心科興疫苗保護率不足，但強調「科興疫苗就算未必可以令你唔感染，都可以幫你唔會出現嚴重病徵。」他續說，在世上未有一款完美的疫苗之前，大規模接種科興疫苗是務實方案，能為本港減低即時危機，未來可展望保護率更佳的疫苗選擇。

潘烈文認為，大規模接種科興疫苗屬務實方案。（資料圖片／歐嘉樂攝）

疫苗副作用方面，潘烈文表示，科興是滅活疫苗，製造方法「好傳統」、安全性很高，加上世界各地有逾千萬人已接種，認為政府批准疫苗提供予包括長者在內的優先人士使用，做法合適和理性。被問到若全民接種科興疫苗，是否可達到群體免疫，潘烈文沒正面回答，「依家講群體免疫係言之尚早，調查話得四成市民想打疫苗，就算隻疫苗保護率有100%都無用。」他表示信任顧問專家委員會的決定，願意接種任何一款供港的疫苗。

政府的疫苗接種優先群組包括：

1.醫療機構及抗疫人員

2.60歲或以上人士、陪同70歲接種者的兩名同行者

3.安老院舍及殘疾人士院友及員工

4.提供公共服務人員，例如處理環境衛生、廢物、污水、渠務、街市潔淨、紀律部隊及郵政人員

5.跨境運輸口岸、港口工作人員、機組人員、跨境司機、陸路船員、漁民等